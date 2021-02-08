噴1980元保夾烏魚子　「地獄級尺寸」她開箱臉垮！網笑歪：誰敢吃

▲原PO花千元夾到烏魚子，實體尺寸超迷你！（圖／翻攝爆廢公社二館）



網搜小組／劉維榛報導

不少人夾娃娃機，就是享受紓壓的過程！不過一名女網友傻眼分享，某天心血來潮去夾娃娃機店，意外被烏魚子禮盒給吸引，狂投硬幣夾取，就是夾不成功，最後靠保夾1980元，終於夾到一盒帶回家，怎料開箱一剎那，讓千名網友笑炸「來不及長大的烏魚子」、「我借你小叮噹的放大燈」。

一名女網友在臉書《爆廢公社二館》表示，日前去夾娃娃機店逛一圈，發現有台主超應景，特地擺出「頂級烏魚子」，吸引玩家們躍躍欲試，連原PO也抵擋不住美食誘惑，最後乾脆花了1980元保夾。

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費了好大的功夫，原PO終於夾成功，豈料打開盒子那一瞬間，表情逐漸母湯，「沒有標示包裝與實品僅供參考啊，這是一口吃烏魚子嗎？」照片可見，原PO拿打火機當樣品， 長度約只有一半，寬度則再寬一些，實在讓人看了哭笑不得。

▲一盒有兩小塊烏魚子，真的騙很大！（圖／翻攝爆廢公社二館）



文章曝光後，網友紛紛笑歪樓回應，「省著點吃，一口一千」、「直接去買1980元的烏魚子比這大好幾倍」、「就算夾到 ，我也不敢吃耶」、「在娃娃機裡面放吃的都很瞎」、「笑死，我在高雄買3片5～6兩的才1650元」、「夾娃娃機 99.999999%都是合法詐騙」、「泡熱水應該會長大」、「娃娃機的法規，保夾不是規定最高上限790嗎」。

▼也有苦主分享，本來還以為是假貨！（圖／翻攝爆廢公社二館）

