林書豪助獨臂少年家鄉修繕籃球場　柯瑞也曾為他點讚

▲獨臂少年張安城憑藉對籃球的愛好苦練，華麗的運球影片在網路上爆紅。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

由球星林書豪成立的豪群基金為大陸「獨臂少年」張安城家鄉修葺的籃球場於近日正式啟用。張安城特別透過社群媒體感謝林書豪等人，張安城提到，許多貧困地區的孩子們因此享有嶄新的籃球場，讓數以萬計受益的孩子們擁有了實現籃球夢想的機會，「我也會繼續努力，帶著我的籃球一步一個腳印地走下去。」

▲張安城在微博上感謝林書豪等人幫助家鄉修繕籃球場。（圖／翻攝澎湃新聞）

這名「獨臂少年」張安城曾經以華麗的運球技巧，受到NBA第一射手柯瑞（Stephen Curry）的關注。當時，柯瑞在個人微博轉發張安城在比賽中展現華麗運球的影片，還親自錄下一段37秒的影片替張安城打氣。

林書豪曾在2020年時承諾，3年內會在大陸建成100個鄉村學校籃球場。其中，張安城家鄉廣東雲浮的小學，在今年2月間翻修完成。張安城提到，感謝書豪哥哥 、李群叔叔 、程慧秋阿姨和其他愛心人士共同發起的豪群基金 ，幫助村裡把以前地面開裂、坑窪不平的球場修葺一新。

受到豪群基金「造新計劃」的幫助，張安城認為，許多貧困地區的孩子們因此享有嶄新的籃球場，讓數以萬計受益的孩子們擁有了實現籃球夢想的機會，「我也會繼續努力，帶著我的籃球一步一個腳印地走下去。」

▲張安城的運球影片曾受到NBA球星柯瑞（Stephen Curry）轉發。（圖／翻攝澎湃新聞）

張安城在5歲時就意外失去右手臂，喜愛籃球的他突破身體的限制，每日花2個小時練習籃球，基本動作比正常人都還要出色，在比賽中時常展現出各種流暢而華麗的運球。也因為他的精湛表現，吸引包括勇士一哥柯瑞等NBA明星的關注。