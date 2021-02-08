　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

林書豪助獨臂少年家鄉修繕籃球場　柯瑞也曾為他點讚

▲獨臂少年張安城憑藉對籃球的愛好苦練，華麗的運球影片在網路上爆紅。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲獨臂少年張安城憑藉對籃球的愛好苦練，華麗的運球影片在網路上爆紅。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

由球星林書豪成立的豪群基金為大陸「獨臂少年」張安城家鄉修葺的籃球場於近日正式啟用。張安城特別透過社群媒體感謝林書豪等人，張安城提到，許多貧困地區的孩子們因此享有嶄新的籃球場，讓數以萬計受益的孩子們擁有了實現籃球夢想的機會，「我也會繼續努力，帶著我的籃球一步一個腳印地走下去。」

▲張安城在微博上感謝林書豪等人幫助家鄉修繕籃球場。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲張安城在微博上感謝林書豪等人幫助家鄉修繕籃球場。（圖／翻攝澎湃新聞）

這名「獨臂少年」張安城曾經以華麗的運球技巧，受到NBA第一射手柯瑞（Stephen Curry）的關注。當時，柯瑞在個人微博轉發張安城在比賽中展現華麗運球的影片，還親自錄下一段37秒的影片替張安城打氣。

林書豪曾在2020年時承諾，3年內會在大陸建成100個鄉村學校籃球場。其中，張安城家鄉廣東雲浮的小學，在今年2月間翻修完成。張安城提到，感謝書豪哥哥 、李群叔叔 、程慧秋阿姨和其他愛心人士共同發起的豪群基金 ，幫助村裡把以前地面開裂、坑窪不平的球場修葺一新。

受到豪群基金「造新計劃」的幫助，張安城認為，許多貧困地區的孩子們因此享有嶄新的籃球場，讓數以萬計受益的孩子們擁有了實現籃球夢想的機會，「我也會繼續努力，帶著我的籃球一步一個腳印地走下去。」

▲張安城的運球影片曾受到NBA球星柯瑞（Stephen Curry）轉發。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲張安城的運球影片曾受到NBA球星柯瑞（Stephen Curry）轉發。（圖／翻攝澎湃新聞）

張安城在5歲時就意外失去右手臂，喜愛籃球的他突破身體的限制，每日花2個小時練習籃球，基本動作比正常人都還要出色，在比賽中時常展現出各種流暢而華麗的運球。也因為他的精湛表現，吸引包括勇士一哥柯瑞等NBA明星的關注。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
女駕駛國道1號「逆向」時速破百！開內側車道飆24公里
外送妹喘爬6樓「收505枚1元硬幣」　網見文末1句氣炸
霸凌男遭私刑家門被「潑漆+蛋洗」　母嘆：見他斷手才知道
國道1號聯結車大火！輪胎變「火焰飛彈」噴對向車道
等紅燈「打P檔還N檔？」　老司機都這樣做

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

林書豪助獨臂少年家鄉修繕籃球場　柯瑞也曾為他點讚

「扶弟魔」姊被親弟從8樓推下！曾抓到欄杆掙扎　下秒再遭猛推

睡出官位！41歲女貪官大搞「以色謀權」　靠山一起被雙開

Clubhouse無審查！陸網友大聊敏感議題　專家搖頭：恐被關了

53歲媽「懷孕堅持要生」超級嗆！　7年後「求幫養」出嫁女兒傻了

解放軍：援助巴基斯坦、柬埔寨軍方新冠疫苗　落實「公共產品」宣示

樂視App Logo寫「欠122億」　逆操作！一夜之間登熱搜榜

確診旅客太多　陸民航局對漢莎、法航發布熔斷指令

實測網紅彈性口罩「過濾性僅16.5%」　陸專家：蒸汽面料「零功能」

習李相繼和非歐通話　強調一帶一路和疫苗合作

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

宜蘭東部海域規模6.1強震！　國家警報「狂響14次」嚇醒民眾

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰：關了快20分鐘

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

邵雨薇談閃嫁吳慷仁：可能明天　見男友為戲增胖20公斤「滿驚訝的」

50支手機國家警報狂響關不掉　寶可夢阿伯崩潰：關到快2點！

林書豪助獨臂少年家鄉修繕籃球場　柯瑞也曾為他點讚

「扶弟魔」姊被親弟從8樓推下！曾抓到欄杆掙扎　下秒再遭猛推

睡出官位！41歲女貪官大搞「以色謀權」　靠山一起被雙開

Clubhouse無審查！陸網友大聊敏感議題　專家搖頭：恐被關了

53歲媽「懷孕堅持要生」超級嗆！　7年後「求幫養」出嫁女兒傻了

解放軍：援助巴基斯坦、柬埔寨軍方新冠疫苗　落實「公共產品」宣示

樂視App Logo寫「欠122億」　逆操作！一夜之間登熱搜榜

確診旅客太多　陸民航局對漢莎、法航發布熔斷指令

實測網紅彈性口罩「過濾性僅16.5%」　陸專家：蒸汽面料「零功能」

習李相繼和非歐通話　強調一帶一路和疫苗合作

弟出車禍！她向男友討100萬...3年後「再偷400萬」：不是家人嗎？

90歲打離婚官司！前資政徐立德與小35歲音樂家離婚判決廢棄發回

大坂直美澳網首輪過關　聲援亞裔「因疫情歧視亞洲人很可悲」

5人南下工作遇車禍！老闆、員工遭拋飛慘死…同地點又3車連撞

43歲布雷迪生涯第7冠到手！　海盜睽違18年超級盃奪冠

雞排妹遭性騷》為了「節目效果」　雞排妹、高以翔、Wonder Girls受委屈

中華隊命運8日決定　FIBA停權不只國際賽、國內洋將也受影響

幻象戰機佣金追不回？　空軍：已在106年12月匯還！

都是為了她！前任撂5男狠K現任　萬華深夜7人鬥毆全進警局

趙少康澄清：我沒說要停止罷免陳柏惟、吳思瑤

胖男吃壯陽藥「40分鐘對決外送茶」竟暴斃　全裸美眉嚇歪急穿衣落跑

大陸熱門新聞

53歲媽懷孕堅持要生　7年後求出嫁女兒幫養

25歲正妹學霸肺癌亡！死後仍被網路霸凌

睡出官位！41歲女貪官大搞以色謀權

天上掉大狗！她被重砸醒來已癱瘓

陸網友湧入Clubhouse！大聊敏感議題

最醜皇后夜夜風流「啪完就殺」

樂視逆操作！　App Logo寫「欠122億」

43K給家用！23歲OL慘被榨乾慘死

員工尾牙中頭獎：清空購物車！得知里面有套房公司反悔

連喝6瓶天價神酒　他結帳噴138萬

清華女大生學餐遭性騷！案情逆轉被肉搜

破世界紀錄 1410萬人訂她的YouTube

女神級直播主「126張不雅照」遭瘋傳　昔與乾爹爭議遭掀

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

更多熱門

相關新聞

騰訊將直播林書豪G聯盟比賽

騰訊將直播林書豪G聯盟比賽

距離G聯盟開幕戰僅剩3天，披上勇士旗下隊伍聖塔克魯茲7號戰袍的林書豪，7日也首度參與對抗訓練。儘管「豪小子」已經離開CBA，他在中國的人氣不減，《騰訊》宣布將在春節期間直播他在發展聯盟的賽事。

活塞送飆風玫瑰羅斯到尼克

活塞送飆風玫瑰羅斯到尼克

光復不敗遭破　泰山連兩年進四強

光復不敗遭破　泰山連兩年進四強

東泰5虎進4強　廖慈恩：締造奇蹟

東泰5虎進4強　廖慈恩：締造奇蹟

東泰首度HBL四強　高丁國柱落淚

東泰首度HBL四強　高丁國柱落淚

關鍵字：

林書豪獨臂少年籃球柯瑞NBA

讀者迴響

熱門新聞

曾國城又被爆性騷！女導控故意蹭腿

豪宅女主人熱情應門！外送員收驚喜暈了

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

黑男女友無預警「剪掉20cm長髮」！

女網紅被酸　怕人摸還穿這麼露

子瑜爸驚喜現身！　網驚：很帥很年輕

快訊／國1「4車連撞」嚴重事故！2車翻覆1死5傷

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

極少開車「多久換機油」　達人曝1招：比較準

18歲遇約會強暴後她接3年恐嚇電話　20年後勇揭惡行

冰川斷裂「撞垮大壩」爆洪水　恐已150死

夜班保全玩Switch惹怒住戶！網卻風向一面倒

爆目擊者認證「雞排妹被刷卡屁股」　翁立友說話了

三高嬤靠「168斷食」狂鏟10KG！營養師孫：都不用吃藥了

更多

最夯影音

更多
國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了
驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

宜蘭東部海域規模6.1強震！　國家警報「狂響14次」嚇醒民眾

宜蘭東部海域規模6.1強震！　國家警報「狂響14次」嚇醒民眾

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面