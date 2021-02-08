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國際毒梟在台灣！搭直升機直通金三角　《門徒》翻版妻小都不知

▲屏東地檢署會同海巡署偵防分署高雄查緝隊等單位 ，查獲恆春籍漁船涉嫌走私海洛因毒品，起出324塊海洛因。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲國際毒品集團首腦、台灣毒王黃大彰判刑20年。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者葉國吏／綜合報導　

國際毒品集團首腦、台灣毒王黃大彰，透過漁船遊走東南亞金三角交易毒品，屏東檢警去年底查獲黃大彰等8人，更起出市價超過30億元的海洛因磚。屏東地院依照運輸一級毒品罪判黃大彰及船老大黃勝雄各20年徒刑，其餘共犯8-18年徒刑不等。

▲屏東地檢署會同海巡署偵防分署高雄查緝隊等單位 ，查獲恆春籍漁船涉嫌走私海洛因毒品，起出324塊海洛因。

台灣毒王黃大彰利用漁船在海上交易毒品，高屏檢警常情跟監布線，直到去年接獲情資，才在4月間在台、菲間海域查獲運毒漁船，起出395公斤海洛因磚，市價超過30億元，打破國內治安史上運毒紀錄。

▲方便東南亞山區運輸，包裝毒品用麻布袋雙肩背包型。

根據了解，黃大彰雖然身為台灣最大毒梟，但其實行事相當低調，就跟電影「門徒」一樣。黃大彰住在中古公寓、開國產小車，衣著樸素，看起來就是一位普通到不行的中年大叔，就連老婆小孩都不知道，爸爸竟然是可以跟叛軍首領一起搭直升機巡視金三角的大毒梟。

黃大彰落網後，屏東地方法院3日審結，依運輸第一級毒品罪判黃大彰20年徒刑，併科罰金150萬元。不過可疑的是，檢警發現黃大彰在台灣沒什麼存款，懷疑他應該有其他金主參與，更深入追查當中。

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