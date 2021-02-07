麻警首創Police Eats　照顧溫暖員警同仁的心胃

▲台南市麻豆分局首創「Police Eats」行動補給站，仿效美食外送平台，於外送袋內裝滿各式補充體力餅乾及補給飲料等，讓執勤員警，能迅速補充體力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市麻豆分局於「110年加強重要節日安全維護工作」期間，首創「Police Eats」行動補給站，仿效美食外送平台，利用巡邏機車加裝外送箱，視天氣狀況於外送袋內裝滿各式補充體力餅乾及補給飲料等，讓執勤員警，在較長時間執勤下，仍能迅速補充體力。

台南市麻豆分局考量「110年加強重要節日安全維護工作」各項勤務增多，如疏導返鄉車潮、金融機構防搶防詐、觀光景點安全維護及防疫勤務等，且因警察勤務特性，多數員警必須犧牲過年與家人團聚的機會，麻豆分局特於春節期間準備團圓年菜、水果及點心等各項食品，給內外勤員警加菜，讓員警在單位用心執勤之餘，也能享受團圓的溫馨。

此次麻豆分局為因應轄內全國知名新景點「六甲落羽松」交通疏導勤務，更首創「Police Eats」行動補給站，仿效美食外送平台，利用巡邏機車加裝外送箱並貼上「Police Eats」字樣及臺南市政府警察局意象標誌LOGO警察意象圖騰，視天氣狀況於外送袋內裝滿各式補充體力餅乾及補給飲料等，由各級幹部直接送達執勤人員手中，讓同仁在較長時間執勤下，能迅速補充體力。

麻豆分局長邱顯良表示，「Police Eats」行動補給站的創新作為，主要是站在主動關懷第一線同仁的立場著想，同仁犧牲年假執勤非常辛苦，幹部應多予鼓勵支持，讓同仁在友善環境下工作。照顧員警同仁的心，溫暖同仁的胃，提升同仁向心力，激勵團隊士氣。

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