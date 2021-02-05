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霸凌鳳山少女！高雄屁孩PO「黑白影片」10字曝心情：累了

▲▼鳳山驚傳霸凌事件,鳳山女孩。（合成圖／翻攝臉書／鳳山人在地大小事、翻攝Google Maps）

▲鳳山驚傳霸凌事件。（合成圖／翻攝自Google Maps、鳳山人在地大小事）

記者曾筠淇／綜合報導

高雄鳳山9人霸凌少女，4日遭警方帶回偵辦。動手的男學生遭肉搜起底，臉書被灌爆後索性關版，而昨（4日）晚他便在IG上發限時動態呼籲，打人的是他，請大家不要打擾不相干的人。稍早，他也在IG上發布黑白的影片，並配上「很後悔自己做的事」的文字。

有網友在臉書社團「鳳山在地人大小事」貼出56秒的影片，內容是一名少女遭多人霸凌，由於掌摑痛毆、用飲料淋頭潑臉的行徑實在太誇張，因此大票網友全怒了。事後，就有網友根據衣服等特徵來比對，肉搜出男學生臉書，短短1小時內，湧入千人洗版，而後男學生則索性關版。

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▲▼動手男學生IG限動。（圖／翻攝自Instagram）

▲動手男學生IG限動。（圖／翻攝自當事人Instagram）

男學生雖將臉書關版，但IG仍照常使用。他4日就發限時動態表示，「這件打人事件，打人的人是我，不是別人，請各位不要再打擾其他不相干的人了，這件事我已經跟警方處理，我也會跟被害人家屬道歉。」

稍早，男學生則發布一則時間僅3秒的黑白的影片透露心情，表示「累了，很後悔自己做的事。」而影片畫面雖然搖晃，但仍可以發現，他坐在汽車的副駕駛座上，拍攝沿途的景色。

▲▼ 。（圖／翻攝自當事人ＩＧ）

▲動手男學生發文曝心情。（圖／翻攝自當事人Instagram）

針對此事件，警方偵辦後，發現事件發生在1月22日，地點在鳳山區光復路二段婦幼館，起因是被害林姓少女去年11月曾因個人因素離家一段時間，並借宿到不同校的蕭姓女同學家中，但由於離家突然，未帶換洗衣物，所以跟蕭女借錢、衣服和包包使用。

不過，蕭女沒有同意借衣服，認為不告而取謂之偷，所以自行找到少女的姑姑，要求賠償3500元的損失。家人匯款3500元後，以為雙方糾紛已經「私了」，事情就此告一段落，怎料蕭女認為賠太少，至少要賠償6000元才合理，所以撂了一群朋友霸凌對方。

▲▼鳳山霸凌事件，5名加害人到案，其中黑色短褲的女生是潑灑飲料，另外白色外套女生是賞巴掌。（圖／記者吳世龍攝）

▲警方通知5名嫌疑人、家長到案說明。（圖／記者吳世龍攝）

警方調查後，確認9人之中有6人休學、2人在學、1人高中剛畢業，蕭女只有在一旁觀看，至於狂搧少女巴掌的女學生，因為先前就與對方有嫌隙，所以下手特別重，短短56秒就連搧了8個耳光。此外，受害少女只認識其中3人，卻遭一群人凶狠霸凌。

警方表示，動手的是否如影片所呈現只有2人（1男1女）以及潑灑飲料3人，這點仍在釐清中，全案後續將依恐嚇、傷害及侮辱罪嫌移送偵辦。對此，林女父親強調，已經對10人提告，但目的不是為了錢，而是要讓這些小朋友知道人外有人，「不是使用暴力就可以讓人屈服」。

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