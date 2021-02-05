日夜溫差14°C！下周冷空氣走後迎鋒面　小年夜「全台都有雨」

▲周末天氣溫暖舒適。（圖／記者游芳男翻攝）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣舒適，中央氣象局表示，周末天氣溫暖，各地為多雲到晴天氣型態，白天高溫約27度，不過明日清晨受輻射冷卻影響，桃園到台南可能有13度低溫。下周則有東北季風與鋒面接力影響，降雨機率將會提高。

氣象局預報員張承傳表示，明後兩天天氣溫暖舒適，僅東南部有零星降雨，西半部受輻射冷卻影響，明日清晨氣溫偏低，桃園到台南約13到14度，其他地區15到18度，而白天逐步回暖至24到27度，各地日夜溫差偏大。

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下周一東北季風增強，北台灣天氣轉涼，白天高溫略降至23到25度，大台北地區、東半部有短暫陣雨，周二東北季風減弱，東半部仍有陣雨。周三受到鋒面通過影響，各地降雨機率都會提高，中部以北、東北部有明顯較大雨勢。

▲下周降雨機率增加。（圖／記者李毓康攝）

下周四鋒面離開，東北季風接力影響，屆時迎風面北部、東半部有局部短暫陣雨，不過降雨現象會較為趨緩，中南部則是多雲到晴天氣型態。

在溫度方面，未來一周低溫變化不大，均約為15度上下，至於高溫則隨著東北季風增強或鋒面通過略降，下周四、五北部高溫約21到23度。