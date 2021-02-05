跟女網友裸聊...他偷錄「超激情片」上傳論壇！朋友一看認出本人

▲陳男將偷錄的影片上傳到網路。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／台中報導

一名陳姓男子與女子「小花」（化名）為網友關係，但他卻趁著兩人視訊聊天時，偷偷竊錄對方裸露胸部、性器的畫面，之後還將影片上傳到論壇上，讓不特定多數人瀏覽，誇張的行徑讓小花氣得提告。對此，法院審理後，依法判陳男有期徒刑5月，得易科罰金，緩刑2年。

判決指出，陳男與小花為網友，兩人日前在某網路聊天室一對一聊天，但他卻基於竊錄非公開活動及身體隱私部位之犯意，於該次視訊聊天當中，未經過對方同意，就拿手機竊錄對方裸露胸部、性器官、揉胸、搖晃屁股等非公開活動及身體隱私部位的畫面。

陳男取得上開影片後，又將影片上傳到某知名論壇，以此方式散布竊錄之非公開活動及身體隱私部位內容，並使不特定多數人，均得透過網際網路連結至其頁面觀覽上開猥褻影像，而整起事件直到小花的朋友發現異狀後，趕忙告知小花，才讓全案因此曝光。

法官認為，陳男未經對方同意，做出上開行為，已經嚴重毀損小花名譽，惟念他犯案後坦承犯行，且已經與對方達成和解，並已賠償和解金20萬元，而對方也同意原諒他，願意給予緩刑，因此在審酌其犯罪動機、目的、手段、智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀後，依法給予判刑。

對此，台中地院審理後，依犯竊錄非公開活動及身體隱私部位罪，處以有期徒刑2月，又犯散布竊錄之非公開活動及身體隱私部位內容罪，處以有期徒刑4月；合併應執行有期徒刑5月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日，均緩刑2年。未扣案之手機沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵期價額。

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