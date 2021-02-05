館長深夜突貼3項聲明　喊話槍手：供出「幕後真兇」就和解

▲館長陳之漢向槍手喊話：「供出幕後主使者，他就願意和解並請求法官從輕量刑。」（圖／記者羅志華攝）

記者趙蔡州／綜合報導

館長陳之漢去年在林口館前遭槍手劉丞浩開3槍擊傷，檢方調查後以殺人未遂罪嫌、違反組織犯罪法等，起訴劉丞浩及背後主謀竹聯幫「寶和會」組長施俊吉等人，另成案追查花錢買兇的幕後主使者。對此，館長4日深夜在臉書表示，只要劉施等人供出幕後主使者，他就願意和解並請求法官從輕量刑。

館長在臉書公布的聲明全文如下列：

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1.本案於民國110年2月1日於台灣新北地方法院進行審理程序，惟部分共犯當庭翻異其詞，否認受寶和會指使，持續隱瞞真相，掩蓋寶和會多年來的不法行為，除造成本人恐遭挾怨報復之壓力外，亦使全國人民繼續活在恐懼之陰影下，本人深感痛心。

2.雖著手實施本案之槍手與部分參與之寶和會成員，已遭檢察官提起公訴；然對於隱身本件預謀殺人計畫幕後之主使者，在其他共犯的協力包庇之下，依然逍遙法外，著實令人遺憾。為使本案真相得以盡早水落石出，倘涉犯本件槍擊案之被告劉承浩、施俊吉願供出本案之幕後真兇，本人願與其和解，並請求法院予以從輕量刑。

3.在犯罪集團的支持與組織成員的交互配合下，寶和會犯下多起殺人、槍擊、擄人勒贖、販毒等重大暴力犯罪。而追緝幕後真兇、瓦解暴力犯罪組織，是本人最深的期望，此期望不僅是為了個人遭受槍擊討公報，也是為其他被害人尋求正義，更是為免再讓更多人遭受暴力脅迫、生活在恐懼的陰影之中。