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告「佔鞦韆遲緩男」男是6寶爸　3份工養八口！法律高材生當清潔員

圖、文／毅傳媒

《毅傳媒》調查發現，上月31日要求遲緩兒「小姜」讓位而爆發衝突的葉姓民眾，是一位很特殊的「六寶爸」，今年37歲的葉男，曾是就讀財經法律研究所的高材生，後因妻子懷孕而中斷學業，臉書看起來十分喜愛小孩的葉男，和妻子總共生了6個孩子，為了給妻兒更穩定的生活，葉男選擇到北市清潔隊任職，下班還兼差賣飲料、當臨時演員。

遲緩兒「小姜」和葉姓民眾在中和四號公園內爆發衝突後，葉男堅持提告傷害，此事經媒體披露後，網友對葉男多有批評，《毅傳媒》記者今日清晨，到葉男任職的清潔隊上，欲找他求證。沒想到葉男今晨未到班，清潔隊同事表示，他如果睡過頭，後續可能會電話請假，同事也提到，葉男看到新聞播出後，有跟他們說，公園新聞裡的就是他，但其他細節，葉男並未多說。

▲▼告遲緩兒葉男是「六寶爸」！法律研究所肄業任職北市清潔隊。（圖／毅傳媒提供）

▲葉男（右），帶小孩觀賞電影。翻攝自葉男臉書

葉男的臉書寫滿他人生過程中的點點滴滴，也曾接受過媒體訪問，談他月入40K要養一家8口人的辛苦，葉男在就讀南臺科技大學財經法律研究所期間，因為妻子懷孕，他為了負起責任便中斷學業，工作養家，找到一份房仲的工作。太太生下第一胎後，葉男為了照顧生病的女兒要請假，卻遭到房仲主管刁難，甚至對他生養那麼多小孩冷嘲熱諷。

葉男在老婆懷上第4胎時，他向公司申請育嬰假，卻被迫在工作和家庭間二選一，無法認同的葉男最後選擇了離職。然後葉男開始一天兼3份工，早上在便當店、下午在飲料店，晚上會去跑業務或是當夜班的臨時演員，這樣加起來一個月大概賺4萬塊，勉強能糊口。只是葉男每天工作達18個小時，有時回到家都已凌晨3點，他根本沒時間陪伴孩子，才下定決心考公務員，在2018年3月考上北市清潔隊員。

▲▼告遲緩兒葉男是「六寶爸」！法律研究所肄業任職北市清潔隊。（圖／毅傳媒提供）

▲為了養一家八口，「六寶爸」葉男曾夜間兼差當臨時演員。（圖／翻攝自葉男臉書）

日前新聞熱議的五寶爸，葉男也在臉書發表感觸，說「身為一個六寶爸，很多時候都在想「自己還能為這個家做些什麼，能夠怎麼樣讓家人過的更好。。。」，直到新聞五寶爸的出現，才發現原來自己這麼努力的生活在別人的眼中是這麼的“白痴”，原來其實什麼都可以擺爛就能擁有一切。

葉男也鼓勵自己，他寧願自己累一點，只要不倒下去，生活能夠過得去，人生都是幸福快樂的。「尤其是每天看到自己的六個小寶貝，心中更是加深這個信念。希望2021年能一年過得比一年更幸福、更美滿，為自己加油。」

但或許是葉男太在乎孩子，疼愛孩子，因此在中和四號公園，遇到佔用鞦韆較久的遲緩兒「小姜」，可能一時失去了同理心，要求「小姜」讓位，讓其他的小孩們也能玩到盪鞦韆，才爆發衝突。

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