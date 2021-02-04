快訊／鳳山女孩父親提告！警追出霸凌5屁孩：通知家長到案說明

▲網友進行比對，發現地點疑似是光復路二段婦幼館，獲警方證實。（圖／翻攝自鳳山人在地大小事、Google Maps）

記者吳奕靖、柯沛辰／高雄報導

高雄鳳山一名少女遭多人掌摑痛毆，還用飲料淋頭、潑臉，引發網友公憤。對此，鳳山分局回應，本分局3日深夜11點16分接獲相關訊息後，立即查處，稍早確認案發地點是鳳山區光復路二段婦幼館，拍攝時間是今年1月22日。

鳳山分局指出，偵查隊長第一時間率員調閲相關監視器，並通報少年警察隊共組專案小組查辦，經確認相關人員身分，本案初查動手毆打2人、潑飲料3人；另外，被害人父親已帶女兒驗傷，並至本分局提告，後續待相關涉案人到案後移送法辦。

對此，市長陳其邁4日凌晨也在臉書指出，有關社群媒體上PO出鳳山女孩遭霸凌一案，市府已會同相關單位追查，除了盡速釐清事實，也會對受害學生啓動必要協助與後續輔導。至於加害者部分，警局已通知家長4日上午帶嫌疑人前來說明。

有網友在「鳳山在地人大小事」貼出56秒影片，內容是一名少女遭多人霸凌，但由於情節誇張，迅即引發網友怒火。事後，有網友透過衣服等特徵比對，肉搜出第一個動手的男學生臉書；諷刺的是，男學生自介還寫道「平凡的人過著不平凡的生活」，短短1小時就湧入上千人洗版。