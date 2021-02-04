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吃藥吃保健食品小心交互作用　這些組合別一起吃

shutterstock

圖、文／每日健康

吃魚油預防缺血性中風？Omega3助血液流動防血栓

吃魚油顧血管嗎是真的嗎？過去美國心臟協會期刊《Stroke》曾發佈研究指出，魚油所含的EPA能減少缺血性中風發生。新北市立聯合醫院營養科主任趙雅嬋說明，魚油成份中約30%為Omega3不飽和脂肪酸，其中以EPA、DHA為主。另外70%則為各種脂肪組成。Omega3脂肪酸可構成細胞膜，也人體血液中脂蛋白的主要成份，對心血管、免疫中樞神經、生殖系統都扮演重要角色。

趙雅嬋表示，Omega3脂肪酸一者能促進脂質代謝，減少低密度脂蛋白膽固醇、三酸甘油脂的含量，進而降低動脈硬化和高血壓機會，幫助預防心血管疾病和中風等問題。二者能抑制血小板作用，讓血液能夠清徹流動，並維持流速順暢，較不容易形成血栓。

趙雅嬋說明，Omega3屬於不飽和脂肪酸，能夠降低身體的發炎反應，以及抑制過敏，對於新陳代謝有正面助益。在腦部健康方面，Omega3也是大腦中神經細胞中突觸的必須物質，影響腦細胞發育、語言能力和智力等重要機能。

每天吃多少魚油才足夠？哪些人可能需要額外補充？

一般成年人應攝取多少魚油才足夠？趙雅嬋說明，根據台灣食藥署的建議，每日攝取Omega3不飽和脂肪酸份量以2公克為限，正常人只要每天1-2餐攝取到深海魚類，不見得需要額外補充。以魚類含量來估計，秋刀魚22公克約有1公克的Omega3，約等於攝取鮭魚、鯖魚55公克、鱸魚130公克。

趙雅嬋表示，孕婦、中老年、三高族群、茹素者，屬於較可能需要補充魚油。對孕婦來說，Omega3的DHA影響胎兒腦部與視神經發育。至於中老年人與三高族群，Omega3能促進新陳代謝、增加血管彈性。由於植物性Omega3在人體內的轉換率較低，茹素者的飲食型態較容易攝取不足。

趙雅嬋指出，上述族群在補充魚油或營養品之前，應先諮詢主治或專科醫師再加入日常攝取。惟平常少吃魚的民眾，想幫助良好保護力或身體代謝，也可適量補充。趙雅嬋建議，挑選魚油時以取得健康食品標章認證為佳。成份比例以EPA+DHA大於500毫克，或Omega3大於50%，人體吸收攝取的效益較高。

魚油不可與抗凝血劑一起吃　補充前務必諮詢醫師營養師

趙雅嬋提醒，有在服用抗凝血劑、降血脂、免疫疾病藥物者，建議不可與魚油一起服用，避免加重或減少藥物效果，造成疾病控制不佳。營養師建議，正在服藥者應以藥物治療優先，也要避免同時服用會與藥物產生交互作用的營養補充品。

趙雅嬋表示，如正在服用抗凝血劑者，應避免與魚油、銀杏、維他命Ｅ一起食用。這類營養品有活化血液的功能，與抗凝血劑同時服用可能會造成出血。降血脂藥物則不可與紅麴一起食用。紅麴成份有降血脂功能，二者共同服用會加重藥效，可能導致疲勞、全身無力、肌肉痠痛。

另外，人蔘、靈芝會刺激活化免疫系統，不可與風濕科藥物一共食用，避免藥物效果下降，影響疾病控制。雞精、蜆精和補湯類，製程中鈉含量偏高，容易影響血壓、增加腎臟代謝，如果已在服用血壓藥、腎臟藥或有腎臟疾病者，要避免這類高鈉濃度的補給品。

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