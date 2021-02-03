超怕天竺鼠車車！崩潰理由曝光「收禮金也看到」：朋友整天puipui

▲《PUI PUI 天竺鼠車車》最新上架第5集。（圖／翻攝自YouTube／Muse木棉花-TW）

網搜小組／周亭瑋報導

日本動畫《天竺鼠車車》近來爆紅，除了帶起飼養風潮，網上討論也不斷。一名網友崩潰發現，生活已被天竺鼠車車佔領，不僅能在各種場合看到，連朋友都整天puipuipui，搞得他快要受不了了。

男網友在dcard發文直呼，「自從天竺鼠車車問世，總感覺我的生活一直被他給佔領，除了朋友一直puipuipui之外，還會在各種奇怪的場合看到他。」

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日前，他幫結婚的表姊收禮金，結果竟有賓客在紅包袋上署名「天竺鼠車車」；不只如此，從YouTube影片留言也發現，光是同一則就有不少頭貼換成裡面不同的角色。

▲大小朋友陷入這部可愛的「魔性」動畫裡。（圖／翻攝自推特／PUI PUI モルカー【公式】）

原po還提到，他玩線上遊戲、打LOL都有遇到，而女友直接換大頭貼，話題也圍繞在該動畫上，「還在那邊一直puipuipui，剛剛又在那邊鬧，我要瘋了救命。」

對此，網友們紛紛回應，「車車是可愛，但無形中被綁架真的受不了欸」、「每次看到都很火大」、「再讓我看到一次天竺鼠車車，我就多pui一次」、「我也是！每次只要有什麼東西開始流行，我就會開始對它產生厭惡感；但神奇的是，等到退流行後再去看，就覺得還好甚至還不錯，可能不是東西的問題，其實是對人的無腦跟風很反感吧」、「pui言pui語」。

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