30歲台男澳洲跳水重傷恐癱！醫藥費破百萬　家屬求援：他打工度假

記者陳俊宏／綜合報導

一名在澳洲打工度假的30歲游姓男子跳水發生嚴重意外，一度昏迷不醒，恐怕面臨下半身癱瘓，這讓在台灣的家屬焦急求援。傷者哥哥說，實在無法負擔龐大的破百萬元醫療費，希望透過媒體尋求政府協助。對此，外交部回應，我國駐墨爾本辦事處人員前往探視傷者，與在台灣的家屬取得聯繫，跨海協助募款中。

▲▼游男澳洲跳水出意外，導致頸椎骨折，送進加護病房插管治療。（圖／東森新聞）

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游先生哥哥接受《東森新聞》訪問表示，弟弟頸椎骨折，有傷到神經，希望趕快把弟弟接回台灣；因弟弟有轉院過，第一間醫院報價新台幣100多萬元，「像是意外險、醫療險，其實我們說真的都沒有概念，都沒買，這些醫療費都要自費。」

游先生哥哥說，因家境不好，弟弟在2018年5月到澳洲打工度假，幫家裡還貸款，卻在今年1月9日跳水出意外，導致頸椎骨折，送進加護病房插管治療，醫師說最嚴重的情形可能下半身癱瘓。

游先生哥哥指出，澳洲現在因新冠肺炎疫情鎖國，他們要申請簽證是有難度的，過去也是要隔離，澳洲的隔離病房不像台灣這麼便宜，也是要花筆錢，倒不如這筆錢就省下來，做弟弟後續可能需要的復健費用。

▼游先生今年1月9日跳水出意外。（圖／東森新聞）

雖游先生已脫離險境，但家屬擔心孩子沒人照顧，加上目前光是醫療費就破百萬元，如果要搭機返台，恐怕也要再一筆破百萬元的費用，四處為錢奔走煩惱，期盼政府給予協助。

對此，外交部回應，我國駐墨爾本辦事處人員前往探視傷者，與在台灣的家屬取得聯繫，跨海協助募款中。外交部發言人歐江安進一步指出，辦事處人員協調當地熱心僑界人士發起募款，希望可減輕當事人的醫療負擔，結合僑界資源，持續給予當事人和家屬必要的支援跟協助。只是家屬向政府請求，希望能申請搭乘醫療專機把孩子接回台灣，目前還是個未知數。

▼游先生哥哥出面受訪。（圖／東森新聞）