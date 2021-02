人類首次商業太空旅行　SpaceX預計今年升空：剩2名額只要10美元

▲SpaceX將執行首次人類商業旅行,預計最快今年底升空。圖為執行長馬斯克(Elon Musk)。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者閔文昱/綜合報導

民眾登上太空的夢想真有可能實現!美國太空公司SpaceX去年協助美國太空總署(NASA)送太空人至太空站後,日前又傳出要在今年內完成人類首次的商業太空旅行,而且最低門檻只需要10美元。

根據《NASA》報導,將開啟的人類首次商業太空人任務-「Inspiration4」最快在今年第四季就會執行,首批乘客將會由「領導」-前NASA太空人艾薩克曼(Jared Isaacman)擔任總指揮,帶領另外分別象徵「希望」、「慷慨」、「繁榮」的3人前往太空。目前代表「希望」的是一名由SpaceX挑選與任務有直接相關的「聖裘德兒童研究醫院」(St. Jude Children's Research Hospital)大使,另外2名則開放給民眾報名參加。

最後2名能登上太空船的「慷慨」、「繁榮」也有各自的入選標準,其中「慷慨」的評定標準為「至少贊助聖裘德兒童研究醫院10美元」,而「繁榮」則是加入「Shift4Shop」的商業方案,並且在社群媒體上PO出自己的創業計劃。成員將在2月底選定,並在3月初公佈結果,目前傳出代表「希望」的醫院大使由一名女性獲選。

▲4名太空人預計由SpaceX的「獵鷹9號」火箭送上太空。(圖/路透社)

艾薩克曼表示,「Inspiration4」計劃是終身的夢想,也是世界朝未來邁出的一大步,任何人都有機會可以探索宇宙恆星。「我相當感激能有這個機會承擔這個任務的巨大責任,而且我想利用這個歷史性的一刻來激發人類的力量,同時幫助地球上的癌症兒童」。

獲選執行這次任務的4人未來也將會由SpaceX進行培訓,內容包括緊急應變訓練、太空裝使用以及任務模擬,並以NASA太空人的標準進行航天動道力學、微重力下運行以及其他壓力測試。最後預計在今年10月以SpaceX的「獵鷹9號」由美國佛羅里達州的甘迺迪航天中心發射送往國際太空站。

▼SpaceX表示,一般民眾將有機會進入太空

Announcing the first commercial astronaut mission to orbit Earth aboard Dragon → https://t.co/MbESvnakAD pic.twitter.com/ukLsjFfRjk