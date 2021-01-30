遺失2萬多元iPhone手機　南投警用這一招半小時就找到

▲員警透過男子遺失的蘋果手機內建功能，半小時就找到。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／南投報導

手機搞丟了沒關係！警察有撇步！南投蔡姓男子日前搞丟市價2萬多元的蘋果iPhone手機，趕緊到中興警分局報案協尋。員警得知男子遺失的手機款式後，立刻啟動手機內建的「尋找我的iPhone」程式，半小時內就找到遺失在中興新村客運站的手機，讓蔡男感謝萬分。

中興分局中興派出所警員馬泓毅日前值班時，一名蔡姓男子焦急跑進派出所，直說他的手機不見了！馬員先安撫他的情緒，一問之下才知道，蔡男手機掉在路上，卻不知掉在哪，手機則是市價2萬4千多元的蘋果iPhone手機。

馬員確認蔡男手機有開啟內建的「尋找我的iPhone」功能，經用電腦登入確認手機定位在國光客運中心新村站附近，立刻請警員簡宗正、林于茵陪同蔡男前往客運站，再開啟手機響鈴，果然在公車站亭旁找到手機，讓蔡男十分感謝。

中興分局長黃念生表示，現在科技日新月異，員警在執行任務時，也須面臨各種狀況並協助民眾解決。目前3C產品越來越普及，價格都不便宜，手機遺失案件更是時有所聞。他提醒民眾遺失時趕緊到附近派出所報案，若拾獲手機等財物也不應占為己有，應就近到警察機關，警方會依照拾得物相關程序受理、保管、公告、發還，以免因侵占他人遺失物，吃上官司。

挑戰市場最低價

【更多新聞】

►恐怖代駕逃16hrs！撞爛賓士拖出傷者丟馬路：第一次撞不知所措

►女大生揪閨蜜出遊遇死劫！偷車賊飆速落跑 她停紅燈慘被奪命

►騎士公墓旁機車詭壓身慘死！他戴全罩式安全帽 絕命原因超恐怖