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社會 社會焦點 保障人權

馬尾女賴住東區飯店「住到它倒」！嗆警：屁眼沒長好　下秒被撲倒床上

記者張君豪、鄒鎮宇／台北報導

台北一名葉姓女子去年在東區某4星飯店居住時，因發生糾紛卻又不肯搬離，因此飯店人員報警求助。沒想到，警方到場後，葉女竟辱罵警方「屁眼沒長好」、「X你媽X」等話，讓員警瞬間將葉女壓制床上，依妨害公務送辦。

判決書指出，葉女去年11月11日居住在該飯店17樓房內，與服務人員發生糾紛，飯店無奈之下只好尋求警方協助。警方到場時，現場有葉女、兩名員警及一名飯店人員在房內。

警方56秒的密錄器顯示，警方先勸導葉女說「現在給妳方便，妳可以自己整理離開」，葉女則說「不要，我不要整理！我要永遠住在XX（飯店名），除非它倒掉！」員警也立刻回「不可能啦！」

「沒關係，那你驅趕我！」葉女說完這句話立刻起身罵髒話「X你媽X」，讓員警瞬間爆氣，將葉女反手壓制在床上宣讀葉女的權力，要依妨礙公務、公然侮辱送辦，而葉女則在床上大喊「欸！你打傷我了啦，你是男生，要叫女生來啦！」

▲▼馬尾女賴住東區飯店「住到它倒」！嗆警：屁眼沒長好　下秒被撲倒床上。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼葉女嗆完髒話後，被員警壓制在床上。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼馬尾女賴住東區飯店「住到它倒」！嗆警：屁眼沒長好　下秒被撲倒床上。（圖／記者張君豪翻攝）

此外，員警剛到場時，跟葉女要求察看身份證，葉女先回「我60歲了」，員警說「嗯，然後勒？」沒想到葉女冷冷地說「你屁眼沒長好」，讓員警瞬間傻眼「妳講什麼東西！」

葉女開庭時辯稱，「我當時是坐著面對廁所，我有講不曉得誰家的小孩生了沒屁眼，警察就開始對我拳打腳踢，同行的警察跟飯店的人都愣住了，後來警察跟我要收據，問我是不是沒有付錢飯店才報警，我說我有付錢，我很生氣，我就說X你媽的X，但我馬上就說『對不起、我是罵我自己』，我不是罵警察，警察怎麼認定我在罵他，我當時是很生氣才會罵。」

法官認為，葉女在員警執行公務時以粗鄙之言語辱罵，影響社會公共秩序及公務員職務之執行，侵害警察機關執行職務之嚴正性，亦損及警員名譽，因此依侮辱公務員罪判拘役5天，可易科罰金，全案可上訴。

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