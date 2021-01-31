與魔神仔搶人！路竹翁詭異騎到山區翻車…分局長拜土地公找到了

▲中埔警方搜救迷途老翁。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

民間習俗認為，警徽、警帽具驅邪鎮煞作用，嘉義縣中埔分局長莊思神日前到職後，帶隊搜尋迷途老翁意外與神接軌，在中埔石硦山區找到家住高雄路竹區的林姓老翁，家屬透過網路發文感謝中埔警消、嘉義縣救難協會人員。但石硦山區一年來已有3、4位老翁迷途，當地民眾也不曉得為何這幾位迷途民眾都會往當地山區騎。

▲中埔警方搜救湖迷途高雄路竹老翁並用車將他載下山。（圖／讀者提供）

高雄市路竹區75歲林姓老翁，日前騎機車離家後，不明原因下竟然獨自騎車到百公里外的嘉義縣中埔鄉山區，在一處斷崖旁不慎翻車，所幸中埔警分局接獲通報，由分局長莊思神帶隊搜山，出動中埔所、同仁所及東興所還有救難人員救回滿臉鮮血險滾落山谷的老翁。

據了解，民眾家屬當天一發現老翁不在家，立即報警協尋，經由各路口監視器發現老翁意外來到中埔三和派出所，該所所長莊政峯立即請同仁調閱車電確認晚間17時44分老翁位置在中埔鄉富裕路口，隨後17時50分老翁出現在中埔村鎮安宮，經當地民眾指認後確認位置，發現老翁繼續往石硦林場騎去。

老翁表示，原本出門後本來只是想到台南市找朋友，結果糊里糊塗地竟然騎到中埔，到了中埔後天色已暗，當時他也不知道為什麼翻車？只覺得眼前一暗，醒來人就躺在地上了，當時他心裡呼喊著郭聖王及十三太保，這時突然眼前一亮，就看到警察手電筒的燈光，照在他的臉上。

▲嘉義縣中埔分局長莊思神(右2)宣示到職。（圖／記者翁伊森翻攝）

中埔分局表示，該分局約在傍晚5點許接獲三和所通報，發現老翁最後騎往中埔鄉石硦山區，由分局長緊急連絡當地消防分隊及救難協會，全員出動上山搜尋。

參與民眾表示，莊分局長帶隊搜山幾個小時一開始都遍尋不著老翁，在經過石硦村嘉 135-4線旁一處土地公廟時，直到大夥祈求土地公保佑，沒想到5分鐘後，就在5公里處找到老翁的機車，接著沿著附近林間小路，走了約1公里終於發現老翁。

搜救民眾說，一開始其實他就有經過發現老翁的斷崖，只是不知為何就是看不到老翁身影，後來分局長又指示大家重回原處尋找並拜完當地土地公，沒想到隨後就發現老翁，「可能是分局長起了驅邪鎮煞的作用，讓這次的搜救行動圓滿達成！」

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