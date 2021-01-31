筆記！頂呱呱「新年發財券」爽吃1個月　呱呱包買1送1還有88元套餐

▲頂呱呱過年限定餐下殺69折。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

為迎接牛年到來，各大手搖飲、冰淇淋也紛紛祭出新年優惠，讓民眾有得吃又能省。台灣人氣炸雞品牌「頂呱呱」也宣布推出「新年發財券」，不僅有呱呱包、地瓜薯條等買1送1，更加碼祭限定好運餐，直接下殺69折，明（1）日限時1個月開吃，炸雞控可要把握機會。

▲頂呱呱推過年限定「哞～一個好運餐」下殺69折。（圖／記者蕭筠攝）

▲新年發財券有限定4商品買1送1、5種88元套餐。（圖／業者提供）

頂呱呱新年限定優惠一次看，2月1日起推出「新年發財券」，不僅有人氣夯品呱呱包、地瓜薯條買1送1，還有35元飲品、阿勇雞塊同享折扣，凡至3月1日前每日上午11時至下午5時出示畫面即可購買，同品項限購1份，發財券還有5種限定88元套餐等吃。另，期間全門市還推出「哞～一個好運餐」，一次就能吃到原味雞塊、辣味雞翅、呱呱包、地瓜薯條等，直接下殺69折，讓速食控吃到爽。

▲COLD STONE新年抽買1送1券。（資料圖／記者蕭筠攝）

除外，「COLD STONE」也推出「牛轉錢坤迎新春」系列數位活動，特別以年節氛圍設計搖紅包遊戲，即日起至2月25日只要在官方LINE就可參加，每帳號、每天都有1次抽獎機會且人人有獎，最大獎祭出冰淇淋買1送1，還有冰淇淋蛋糕現折200元、第2杯50元等優惠，另門市更加碼祭出單筆消費滿320元可抽刮刮樂1次，最大獎有機會拿到市值為34888元、和Microsoft聯名的限量禮盒。

手搖飲品牌「CoCo」同步搶在農曆年前推出「牛轉新年」轉盤活動，即日起至2月9日只要在線上玩轉盤，就有機會抽中「飲品同品項買1送1」、「第2杯半價」優惠，還有「消費滿70元折20元」、「現折10元」、「現折5元」等小折扣，每天、每個帳號享有1次抽獎機會，一定要揪團抽一波。

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