香水變爛肉味！　全球估650萬人染疫康復後「嗅覺倒錯」

▲嗅覺倒錯嚴重影響到確診患者的日常生活。（圖／CFP）



記者王佩翊／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發至今，全球已超過1億人確診，許多病患在染疫期間出現嗅覺、味覺喪失的症狀，如今竟傳出有越來越多的康復者抱怨，在嗅覺與味覺恢復後，原本熟悉的味道卻聞起來不太一樣，出現「嗅覺倒錯（parosmia）」的罕見症狀。可惜的是，科學家們至今都還無法確定為什麼會出現這類後遺症，更不知該如何治療相關疾病。

根據BBC報導，有許多曾經失去嗅覺的新冠患者在康復後出現「嗅覺倒錯」的症狀，雖然嗅覺恢復了，但有些東西聞起來卻跟以往不一樣，例如食物、肥皂、香水或是最熟悉的枕邊人，都會讓人「反感」，有些人甚至連聞到自來水的味道都會反胃。

為此，臉書上出現了一個名為AbScent的社團，社團內集結了6000多名因新冠肺炎導致嗅覺倒錯的病患。AbScent的創辦人表示，大多數的人會聞到「死亡、腐爛、爛肉或是糞便」的味道。

▲許多確診病例康復後，仍會出現嗅覺倒錯的症狀。（圖／路透）



據統計，有約65%的新冠患者會失去嗅覺與味覺，然而其中約10%會發展成「嗅覺定性障礙」，也就是嗅覺倒錯或是更罕見的幻嗅症。BBC推算，在全球超過1億名的染疫患者中，恐怕有多達650萬人飽受嗅覺倒錯所苦。

專家認為，罹患嗅覺倒錯的人會聞到噁心的味道，是因為嗅覺其實尚未完全恢復，他們只能聞到物質中的某幾種揮發性化合物，但這些物質單獨聞起來卻特別難聞，甚至強度更高。例如咖啡中含有硫化物，這些化合物和其他分子結合在一起時，能夠聞到迷人的咖啡香，但單獨聞起來卻可能令人作嘔。

英國雷丁大學（University of Reading）科學家帕克（Jane Parker）研究發現，難聞的味道停留在患有嗅覺倒錯患者身上的時間可能比想像的還久。對大多數人而言，咖啡的味道可能只會停留幾秒，但對嗅覺倒錯的患者而言，可能會停留數小時到數天。

帕克說，可惜的是，在新冠疫情爆發以前，有關嗅覺倒錯的研究不多，因此並沒有太多歷史數據，也無法確定這些後遺症到底需要多久的時間才能痊癒。

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