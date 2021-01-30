雞排妹深夜自曝尾牙老闆騷擾　再爆好形象主持大咖、歌手壓胸貼臀

▲雞排妹深夜發文透露主持尾牙被騷擾。（圖／翻攝自Instagram／ili.cheng）

記者葉國吏／綜合報導

最近是尾牙旺季，雞排妹鄭家純深夜在臉書發文透露，她主持尾牙持被主辦公司老闆騷擾，幾杯酒喝下後還說「我們還沒約會就喊這個數字，也太貴了吧！」讓她相當不舒服，把這場主持所得全部捐出「過程雖然是爛事，但我可以把結局變成好事。」

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▲雞排妹發文透露被騷擾後，把主持所得捐出。（圖／翻攝自Facebook／雞排妹ili鄭家純）

雞排妹臉書表示，主辦單位老闆幾杯酒喝下後就開始對她不禮貌，在台上騷擾「把低級當有趣」、「妳單身喔，雖然我結婚了，但我可以為了妳離婚喔。」、「加碼數字隨便妳喊，因為妳是未來老闆娘。」、「我們還沒約會就喊這個數字，也太貴了吧！」

雞排妹透露還不只這些，還有更令人不舒服的，但她都忍下了，最後還把賺來的捐出，把結局變成好事。

除此之外，雞排妹還在留言區加碼爆料說。曾經有次綠影被「形象非常好」的主持大哥，在錄影結束時握手、拍肩擁抱時，被對方身體撞上、胸部被擠壓，雞排妹當場整個楞住。另外，雞排妹也有一次遇到歌手用左手前臂貼臀，「跟上一個事件的主持人一樣，出道多年形象良好，沒有人會覺得他是噁男。」

▼雞排妹加碼爆料，曾被主持大哥、歌手騷擾。（圖／翻攝自Facebook／雞排妹ili鄭家純）