殺童彈力球曝光！醫警告：不只小玩具「這習慣」也要注意

▲新竹一名男童誤吞下這顆4公分的彈力球，造成窒息最終不幸死亡。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名1歲半男童上月因誤吞寵物彈力球，送醫急救後在9月14仍因腦死拔管，新竹地檢署與警方目前正追究賴姓保母的過失致死刑責；由於造成男童窒息的彈力球直徑達4公分，與一般家長認知的「小玩具」體積差異頗大，小兒科醫師也提醒，不只小玩具，若孩子有將異物塞嘴巴的習慣，大玩具也需要留意。

39歲的賴姓無照保母8月24日晚間6點將托育的1歲半男童送醫，急診室好不容易從男童氣管入口處夾出一顆直徑4公分的彈力球，期間男童雖一度恢復心跳，但因缺氧過久，始終無法自主呼吸，本月14日上午經醫師宣判腦死拆除呼吸器。賴女向檢警表示，不知道男童何時將彈力球吞下，發現他呼吸困難後就馬上報案救人，目前警方已將她列為嫌疑人偵辦中。

▲色彩繽紛的彈力球，從銅板大小到7公分都有，不只寵物喜歡玩，許多遊樂場的遊戲機台也會將它做為獎品。

新竹馬偕醫院小兒腸胃科主任連啟宏表示，小小孩容易誤吞造成氣管阻塞的大多是花生、小積木、或是團狀食物，這些會卡在食道或呼吸道內；第二種是硬幣、電池，則須立即以內視鏡將異物夾出；第三是誤吞藥物甚至強酸強鹼等，則需洗胃處理。

而本案小男童誤食的是直徑4公分的彈力球，外界不解，這樣的體型大小根本無法「吞下去」，怎麼會塞住氣管？連啟宏主任說，會造成氣管阻塞的方式很多，有的是「進入氣管」，有的是卡在會厭部、氣管入口，不論哪種，結果都是「造成氣管阻塞」；許多孩子都有異物塞口的習慣，就像咬指甲一樣，非常難戒，通常有異物塞嘴的習慣入口就不限定是小東西，以這次的彈力球來說，有可能孩子一開始只是好玩，後來在跑跳或怎麼樣一個過程中，彈力球就滑進去卡住也是有可能，所以除了小小孩需要注意誤食異物外，有習慣性把異物塞嘴巴的大小孩子都需注意。

小兒科醫師謝德貴說，大腦缺氧3分鐘後就會造成永久性的損傷，窒息患者若還有意識可嘗試哈姆立克急救法，但若患者已經失去意識，就要立刻改以CPR急救。

據了解，當時男童窒息後保母曾撥打119求救，消防人員除了線上指導外也立刻派員到場搶救，不過4公分彈力球對1歲多的孩子來說體積實在太大，男童口腔被彈力球完全佔滿，幾乎打不開，消防人員不論施做拍背戳胸、壓胸、哈姆立克等措施彈力球都無法取出，最後只好緊急送到醫院再夾出。

消防局也提醒，若發現家人有出現呼吸困難、發不出聲、手抓脖子、臉部脹紅等特徵，1歲以下幼兒可施予拍背，1歲以上孩童可施做哈姆力克式急救，若情急無法判斷，應立刻撥打119專線，消防人員也會在電話中給予立即指導，爭取黃金救援期。

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