台南男闖幼兒園！坐走廊椅子「脫褲搓弄15分鐘」　她目睹傻眼報警

▲阿義闖入幼兒園內做出猥褻舉動。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台南報導

一名男子「阿義」（化名）日前到台南某間幼兒園內，突然將褲子脫下，將其生殖器裸露出來後開始手淫，而幼兒園老師經過之後，嚇得趕忙制止其行為，但阿義不僅裝作沒聽到，手上的動作更是沒有停下，誇張的行徑讓在場人員都相當傻眼。對此，台南地院審理後，依法判其拘役30日，得易科罰金。

判決指出，阿義日前闖進某幼兒園中，基於供人觀覽而公然猥褻之犯意，於不特定人得共見共聞之幼兒園走廊，將褲子脫下後，便坐到走廊上的椅子，將生殖器裸露出來，以手部上下套弄之方式手淫，而幼兒園老師見狀後，嚇得趕忙報警，並企圖制止其行為，但不管老師如何勸說，阿義卻始終裝作沒聽到。

整個猥褻行為持續了10到15分鐘，而更誇張的是，警方抵達現場後，阿義卻仍是沒有停止行為，仍是坐在椅子上不斷自慰。對此，法官認為，阿義在案發時，因為受到躁症影響而達到使其辨識行為能力降低之情節，且當天阿義確實有目光呆滯、答非所問等情事，認為其犯案時，因精神障礙，造成其辨識能力、行為能力較一般人而言，已有顯著減低。

法官認為，阿義的行徑已經造成幼兒園師生心理不舒適，妨害社會秩序與善良風俗，所為實屬不該，考量其犯案後坦承犯行，且患有精神疾病等，依犯公然猥褻罪，判處他拘役30日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。