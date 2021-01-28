快訊／今年頭一遭！共軍今晚再派2架次殲10機擾台

▲共機28日擾台。（圖／國防部提供）
記者黃巈禾／台北報導
共軍28日共派6架次共機擾台。國防部28日傍晚證實，共軍出動空警500機1架次、運8電偵機1架次，以及殲10機2架次。國防部晚間9點多左右再度證實，共軍今晚再度派遣2架次殲10機進入我西南空域，我軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。
根據國防部公開資料，元旦至今已累計71架次共機擾台，包括1月2日運8技術偵察機1架次；1月3日運8反潛機1架次；1月4日運8遠干機1架次、運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次、運9通信對抗機1架次；1月5日運8遠干機1架次；1月6日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；1月7日空警500機型1架次；1月9日運8反潛機1架次。
1月11日運8技偵機1架次；1月12日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次、運8技術偵察1架次；1月13日運8反潛機1架次；1月14日運8遠干機1架次、運8技術偵察機1架次；1月15日運8反潛機1架次；1月16日運8反潛機1架次；1月17日運8遠干機；1月18日運8技術偵察機1架次、運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；1月19日運8電偵機1架次、運8遠干機1架次。
還有，1月20日運8技術偵察機1架次；1月22日運9通信對抗機1架次；1月23日運8反潛機1架次、轟6K機8架次、殲16機4架次；1月24日運8反潛機2架次、蘇愷-30機2架次、殲-16機4架次、殲-10機6架次、運8技偵機1架次；1月25日運8反潛機1架次；1月26日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次、殲10機2架次；1月27日運8反潛機2架次、運8遠干機1架次、運8技偵機1架次；1月28日空警500機1架次、運8電偵機1架次，殲10機4架次。
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