　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

共機連3天每天4架次擾台　今派空警500、運8電偵機、殲10機

▲▼共軍28日派遣空警500機1架次、運8電偵機 1架次、殲-10機2架次擾台。（圖／國防部提供）

▲共軍28日派遣空警500機1架次、運8電偵機 1架次、殲-10機2架次擾台。（圖／國防部提供）

記者黃巈禾／台北報導

共軍26、27日兩天都各派4架次共機擾台。國防部28日晚間證實，共軍今再度派4架共機，包括空警500機1架次、運8電偵機1架次，以及殲10機2架次，我軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

根據國防部公開資料，元旦至今已累計69架次共機擾台，包括1月2日運8技術偵察機1架次；1月3日運8反潛機1架次；1月4日運8遠干機1架次、運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次、運9通信對抗機1架次；1月5日運8遠干機1架次；1月6日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；1月7日空警500機型1架次；1月9日運8反潛機1架次。

1月11日運8技偵機1架次；1月12日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次、運8技術偵察1架次；1月13日運8反潛機1架次；1月14日運8遠干機1架次、運8技術偵察機1架次；1月15日運8反潛機1架次；1月16日運8反潛機1架次；1月17日運8遠干機；1月18日運8技術偵察機1架次、運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；1月19日運8電偵機1架次、運8遠干機1架次。

還有，1月20日運8技術偵察機1架次；1月22日運9通信對抗機1架次；1月23日運8反潛機1架次、轟6K機8架次、殲16機4架次；1月24日運8反潛機2架次、蘇愷-30機2架次、殲-16機4架次、殲-10機6架次、運8技偵機1架次；1月25日運8反潛機1架次；1月26日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次、殲10機2架次；1月27日運8反潛機2架次、運8遠干機1架次、運8技偵機1架次；1月28日空警500機1架次、運8電偵機1架次，以及殲10機2架次。

ET快訊
夫All in台積電！300萬買房基金「3度反轉」　網一看傻
倒塌瞬間曝光！高雄前今日戲院外牆崩落　像爆破場景碎屑炸開
質疑5寶爸「有企圖」　27歲正妹也生5孩：水冒煙沒看到？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

共機連3天每天4架次擾台　今派空警500、運8電偵機、殲10機

破解詐騙「這位先生沒有回應」　內政部提醒這6個關鍵字要小心

王世堅力挺黃捷「質詢是善盡職責」：是韓國瑜準備不充分才有反差

淡水天元宮賞櫻專車停開！　籲遊客防疫優先別上山人擠人

蘇貞昌「甘願做歡喜受」　黃暐瀚：民調沒跌到3成不會下台

拜登禁用「中國病毒」　鄭照新：民進黨價值被排外和仇恨取代

林為洲批國台辦不禮貌：台灣價值不用寄望「那個單位」給我們稱呼

蔡英文力挺「這位先生」陳時中　賴士葆：把台灣做小了

王婉諭諷楊志良「大預言家」：防疫不是觀落陰

快訊／新北捷運公司董座出缺　新北市副市長吳明機接任

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

搬走15天「留滿地尿布、垃圾發臭」 前房東控訴5寶爸：推車丟在舊家

好奇貓跳進櫥櫃下秒被關門上鎖　毛孩們合力救援：馬麻快過來！

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

共機連3天每天4架次擾台　今派空警500、運8電偵機、殲10機

破解詐騙「這位先生沒有回應」　內政部提醒這6個關鍵字要小心

王世堅力挺黃捷「質詢是善盡職責」：是韓國瑜準備不充分才有反差

淡水天元宮賞櫻專車停開！　籲遊客防疫優先別上山人擠人

蘇貞昌「甘願做歡喜受」　黃暐瀚：民調沒跌到3成不會下台

拜登禁用「中國病毒」　鄭照新：民進黨價值被排外和仇恨取代

林為洲批國台辦不禮貌：台灣價值不用寄望「那個單位」給我們稱呼

蔡英文力挺「這位先生」陳時中　賴士葆：把台灣做小了

王婉諭諷楊志良「大預言家」：防疫不是觀落陰

快訊／新北捷運公司董座出缺　新北市副市長吳明機接任

「歹徒搶80萬騎重機逃逸」　花蓮防搶演練真槍裝塑膠漆彈超逼真

田中將大簽約2年年薪9億日圓　日職史上最高薪

貨櫃榮景延續　應無懸念

「軟銀殺手」田中將大回歸　樂天18號球衣等他7年

「地震與核爆怎麼分」被蔡英文考倒！鄭明典解答：兩者地震波不同

從小六被性侵到國一　少女崩潰向母求救...狼父測謊未過遭訴

「六怒漢」密謀綁架密西根州長遭到訴　一人已認罪

35歲妻走不出喪夫之痛！胸悶求醫被診斷「梅毒」　氣到發抖：渣男

買中古屋！專家揭「關鍵眉角」...買賣合約曝光：4大流程必知

板橋大遠百2020業績守住百億　春節福袋預購開賣，最大獎16.8萬禮券

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

政治熱門新聞

誰下令和平封院？他翻出2003年新聞

女碩士生綁罷韓黃絲帶　韓粉騷擾：害我沒工作

柯文哲：歷史會記載「還好台北市長是醫生」

總統FB挺「這位先生」反擊國台辦！名嘴揭真相

柯文哲：以後叫國台辦「那個機關」

柯回擊蘇：他喜歡宣布就給他宣布

台北若「1000例本土確診」將停班課

柯文哲：台灣撐半年也有美國疫苗

北捷無法提告SWAG理由曝光！

新北隔離人數新增至160　部桃擴大匡列攀增3482人　

孫大千轟蔡英文鬼扯「防疫3關鍵」：當全世界疫苗專家傻子？

民眾捐「500個鳳梨酥」替部桃醫護打氣　賴品妤怕爆

潘懷宗涉詐領助理費　他：蔡英文祭出三招鬥垮新黨

WHO統計台灣屬中國　網留言灌爆

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

即／5寶爸小兒子「全身30％燙傷」

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

5寶爸一直窮！社工揭生存技巧：很厲害

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

陸網「感謝博恩」：立功了！

夏和熙染回黑髮「變一個人」　比利站面前沒認出

99XD請加速！雪隧路隊長時速40遭公告

印度神童+命理師雙預言　除夕有大事發生

快訊／才剛地震！高雄新興區圍牆突坍塌

海鷗1分鐘生吞野兔　畫面驚呆網

49人上吐下瀉　台中漢來海港遭勒令停業3天

為什麼看不到龍貓？宮崎駿解答

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸
近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面