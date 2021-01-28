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孩子的成長歷史無可計價　周子瑜媽媽感謝警方找回女兒遭竊物

記者林悅／台南報導

南韓女團TWICE成員周子瑜台南老家失竊，62張簽名照、11張專輯、2本簽名寫真書等物品，全被28歲汪姓女清潔員偷走，並PO上網販售；周子瑜的媽媽28日發表聲明，感謝各界的關注、關心，更感謝高雄刑大和台南第一分局警方共同協助用心辦案和重視處理這起案件。

▲南韓女團TWICE成員周子瑜的媽媽發表聲明，感謝各界關心，更感謝高雄刑大和台南第一分局警方共同協助，用心辦案和重視處理這起案件。（圖／記者林悅翻攝）

▲南韓女團TWICE成員周子瑜的媽媽發表聲明，感謝各界關心，更感謝高雄刑大和台南第一分局警方共同協助，用心辦案和重視處理這起案件。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼周子瑜簽名照被偷。（圖／翻攝周子瑜臉書、記者郭世賢翻攝）

▲周子瑜簽名照被偷。（圖／翻攝周子瑜臉書、記者郭世賢翻攝）

周子瑜媽媽聲明指出：「我感謝各界的關注，關心，也在此感謝高雄刑大和台南第一分局警方共同協助用心辦案和重視，處理這樣的案件。本來，遺失的CD或個人照片，不是重大事件，但找回所遺失的CD照片，這些是孩子從初到韓國學習，發展，努力所一路積累下來的成績，這些都是辛苦的發展，和成長歷史，對我們身為父母，這些全部都是無可計價的，我們都是全心，和以全力做珍藏，保護留存著」。

▲周子瑜簽名照、專輯被盜。（圖／記者黃子倩攝）

周子瑜簽名照、專輯被盜。（圖／記者黃子倩攝）

周子瑜媽媽：「今天，這位小姐以在我家協助整理環境之便，一念之差，做出了這樣讓我們家人難以置信，和難過的錯誤行為，破壞了人性相互的信任，和善良；藉以無法想像的價錢販售，無視，且不尊重孩子多年來，努力發展，累積成績的歷史心血，只為圖利其個人之私欲，也實在不足可取，但也希望她能記取教訓，能以正能量的態度，以公益行動方式來彌補過失，用自己的專業來幫助弱勢獨居老人的居家環境服務，也以此事件，提醒社會大衆，多注意自家居住的安全，在此謝謝媒體記者們的關心，感謝大家關心，感恩！」

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