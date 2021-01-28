周子瑜家「簽名照、專輯」失竊！媽媽曝心聲：比丟了貴重東西還著急

記者林悅、戴若涵／台南報導

南韓女團TWICE成員周子瑜台南老家失竊，62張簽名照、11張專輯、2本簽名寫真書等物品，全被28歲汪姓女清潔員偷走，並PO上網販售。針對此事周子瑜媽媽稱，一開始發現女兒簽名專輯等物失蹤的時候，「比丟了任何貴重的東西還要更著急」，但也願意給汪女一個機會彌補。

▲周子瑜媽媽現身回應住家遭竊事件。（圖／林悅翻攝）

周母透露，汪女到周家從事居家清潔工作已經有1、2年的時間了，之前沒有異狀，「我就是覺得年輕人肯做，是值得被讚賞的，年紀這麼輕，願意到人家家裡從事打掃工作，我覺得很不容易。」她當時也是懷抱對汪女這樣的鼓勵，才讓汪到家中服務。

▲▼周子瑜家失竊，不少專輯、寫真、簽名照都被PO上網賣。（圖／記者黃子倩攝，下同）

周母除了感謝警方快速找回商品外，也提及，這些專輯對粉絲來說是無價的，對家人來說更是具有歷史紀錄的珍貴收藏，第一時間發現東西失竊的時候，「比丟了任何貴重的東西還更著急」，沒有找回來的話，宛如內心缺少一部分珍貴的記憶。

周母表示，每個人看事情的角度不一樣，這些東西對汪女來說可能只是商品，但對於粉絲、家人來說，這些東西有其他的紀念意義。她話鋒一轉提到，雖然犯錯就應該受到懲罰，但社會應該要有愛跟關懷，希望汪女未來能回饋弱勢、老人，多做公益回饋，這也是一種懺悔的行為，好好反省、彌補一時衝動犯下的錯誤，「人的本性應該都不壞，一時的想法才會做這樣的事，應該給她機會的。」