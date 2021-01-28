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高雄男談生意回家...一開門「竟看到小王」！秒奔河床邊掩面痛哭

▲警方於烈日下溫情勸導黃男。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲警方於烈日下溫情勸導黃男。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄一名黃姓男子日前到花蓮去談生意，而因為過程順利，因此提早返家。未料，黃男回到家中後，卻發現小王正在屋內，讓他又生氣、又傷心，要妻子照顧好小孩後，就開車出門不知去向，而警方尋找到他時，黃男則坐在河邊哭泣，經警方不斷勸說之後，黃男才同意回家與妻子見面。

警方於日前接獲一名女性民眾報案指稱，其夫黃男上午告知其「照顧好小孩子，對不起她們」等語後，竟開車出門不知去向，經警方查詢其最後基地台位置後發現，黃男是在高雄甲仙區阿里關段那斯拉拿橋附近。

警方找到黃男時，他正掩面哭泣、情緒失控，且身上的鞋襪、其他物品均整齊擺放在河床上，意圖輕生尋短，雖然他不斷堅稱自己沒事，並拒絕警方關心，但警方仍不放心，因此於烈日下繼續陪同勸導，所幸3個小時過後，黃男終於同意與警方一同回家與妻子見面，兩人也終於和好。

據了解，黃男因家庭因素、生活壓力大導致心情低落，因此才會有輕生的念頭，所幸警方迅速的尋獲，否則後果不堪設想，家屬對警方以最快的速度抵達現場提供必要之協助，深表感激與謝意。

旗山警分局分局長游永中表示，警察是最貼近民眾的基層公務員，秉持著為人民服務的精神，保護及救護民眾，提供協助是警察責無旁貸的使命，並呼籲自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

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