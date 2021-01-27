搭訕2女大生襲胸！法官問「為何只摸一人」　他竟回：另一個比較胖

▲黃姓男子搭訕女大生襲胸，還挑瘦的摸，法官認定他意識清醒，判拘役50天。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／台中報導

台中黃姓男子在某大學騎腳踏車時，搭訕2名女大生小君（化名）、小青（化名），還趁機撫摸小君的胸部。2名女大生嚇得閃避，隨後通報校方並報警處理。黃男到案後，辯稱自己有幻聽，但因他自承因小青比較胖，才摸小君，法官因此認為當時意識清醒，有辨識能力，最終依違反性騷擾防治法判他拘役50天，得易科罰金。

判決書指出，黃男2020年8月31日在台中某大學內騎腳踏車時，搭訕小君及小青，豈料，他竟趁小君不注意時，伸手摸了小君胸部一把。事發當時，小君及小青嚇得躲開，隨後直奔警衛室通報，並報警處理。

黃男到案後坦承犯行，但辯稱，「我當時聽到一個角色跟我說這個世界已經變成地獄，在大學裡面走來走去都是孤魂野鬼，如果摸她們胸部也不會報警，摸摸那個女生的胸部就可以知道她想不想跟我做愛…我是因為認為她們不會報警，所以才摸的…我有精神障礙所以不用當兵」。

不過，當法官詢問，「為何你只摸小君，沒有摸她的朋友」，黃男回覆，「她的朋友比較胖」，法官問，「你對比較胖的女生沒有興趣？」黃男則回，「是」，法官再問「反過來說因為被害人比較瘦，所以你會比較有興趣？」黃男又回，「是，我認為我不是強制猥褻，我認為我只是性騷擾而已，強制猥褻應該是整個抱住被害人才構成。我知道我當時在做什麼。」

法官認為，黃男在犯案當下還能區分自己對於女子胖瘦的偏好，還刻意選擇身材較瘦的小君下手，且對於強制猥褻與性騷擾間的差異也能清楚辨別，更能判斷觸摸她人胸部，被害人會不會報警，而決定是否觸摸，足以認定他行為當時意識甚為清醒，因此認定他辯稱有幻聽的說法是編纂之詞，不足採信，最終依違反性騷騷防治法判他拘役50天，得易科罰金5萬元。全案可上訴。

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