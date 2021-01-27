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北榮醫赴部桃聊八卦被漏匡？　院方怒駁斥：是支援看診，現隔離中

▲衛福部桃園醫院前進指揮中心規定，桃醫員工禁止到外縣市與友院參與會議與演講，停止外援業務，院方22日證實內部確實有此訊息。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲衛福部桃園醫院外觀。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者嚴云岑／台北報導

部立桃園醫院群聚15人確診，累計3262人居家隔離，其中醫院工作者就佔了476人。有媒體接獲投訴，指出台北榮總一名赴桃園醫院支援的外科醫師，上週回院聊八卦，僅自主管理7天就要上班，憂心北榮恐成為下一個桃醫。對此，北榮嚴正駁斥，表示該醫師已赴桃醫支援多年，並非聽取八卦而去。

台北榮總表示，遭投訴的醫師是心臟外科醫師，以特約醫師身份支援桃園醫院5年以上，固定於每週二上午至該院看門診及不定期下午支援心臟手術。據院方調查，該醫師最後一次到桃園醫院看診是在1月12日，當日僅於醫療門診大樓服務，並未去過一開始被匡列的紅區。

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至於該醫師是否傳聞所言，僅自主管理7天就要上班？台北榮總回應，部桃發生疫情後，醫院就依標準作業程序進行，該醫師當時採檢為陰性，但仍依規定停止上班，進行14天居家隔離，目前仍在隔離中，預計1月27日隔離期滿前再次篩檢。駁斥投訴內容。

對於該傳聞，院內人士受訪時也怒批，「真的太過分了！醫師已經很辛苦了，還這樣胡說八道。」

台北榮總最後也強調，本院為醫學中心，各項防疫作為均依疫情指揮中心規定，嚴格要求全院同仁遵行，全心投入防疫工作，絕無所投訴情事發生，請民眾勿聽信或散佈不實訊息，打擊醫療人員士氣。

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