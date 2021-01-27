抗疫突破！中研院篩選5款現有藥物　具抑制新冠肺病毒活性

▲新冠病毒傳播迅速，中研院研究團隊，透過病毒蛋白活性抑制、細胞及動物實驗驗證，從現有藥物及保健品，找出5種具有抑制新冠病毒活性效果的潛力藥物。（圖／路透社）

記者崔至雲／台北報導

面對新冠病毒的變異及迅速傳播，如疫苗無法提供全面防護，須同時投入治療藥物開發，透過老藥新用則可加速進程，快速讓藥物上線應戰。中央研究院研究團隊，透過病毒蛋白活性抑制、細胞及動物實驗驗證，從現有藥物及保健品，找出5種具有抑制新冠病毒活性效果的潛力藥物。

根據中研院院士翁啟惠團隊分析「全球共享流感數據倡議組織(GISAID)」病毒基因資料庫，發現在病毒棘蛋白1,273個氨基酸序列中，有超過 1,000 個氨基酸會產生突變。翁啟惠指出，以目前趨勢看來，新冠肺炎可能將演變成隨時會爆發的傳染病，再加上快速變異的特性，除了發展廣效型疫苗以提供長遠保護外，從現有藥物及保健品篩選出有效的抗病毒藥物可以應急，補足疫苗無法涵蓋的範圍，用藥方式以在家口服、避免到醫院才是最佳策略。



基因體研究中心特聘研究員洪上程表示，去年疫情開展初期，他和翁啟惠院士即整合協調十數位研究人員，展開藥物篩選和作用機制探討的任務。團隊首先收集市面上2,855個被美國食藥局(FDA)核准使用的人類或動物用藥，同時也從傳統中草藥典籍中挑選出近200種具有治療病毒感染療效的藥材，由詹家琮博士團隊於P3實驗室進行抗病毒感染的細胞實驗，初步篩選出具潛力的15個藥物，接著再以敘利亞倉鼠進行動物測試，讓藥物實際與病毒株正面交鋒，以準確測定抑制病毒的效果。

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研究發現，抗瘧疾藥物美爾奎寧、抗愛滋病藥物奈非那韋、靈芝多醣體RF3、全株薄荷及全株紫蘇之萃取物等5款現有藥物及保健品，具有抑制病毒活性效果。透過倉鼠動物實驗後，證實此5種藥物能有效減少老鼠肺部的病毒量。

「研發抗病毒藥物關鍵在於阻斷病毒的複製過程。」洪上程解釋，當病毒黏附到宿主細胞表面，藉由胞吞作用進入細胞後，會先脫膜，將自己分解，接著再進行轉錄/複製、蛋白水解、轉譯、轉譯後修飾，組合成一個個新病毒，最後再透過胞吐作用，釋出複製後的新病毒。這一系列的步驟皆需要很多不同功能的病毒蛋白參與，若能有效抑制其中一個或二個以上的病毒蛋白活性，譬如蛋白水解酶和RNA聚合酶等，將可阻斷病毒複製。

▲中研院找出5種具有抑制新冠病毒活性效果的潛力藥物。（圖／中研院提供）

台大藥學系教授梁碧惠指出，研究發現的這5種藥物雖然在細胞及動物實驗中皆展現抗病毒活性的效果，但是各自攔截病毒的時間點和方式不盡相同，其確切機轉仍需進一步釐清。目前已知奈非那韋透過抑制蛋白酶活性，阻止病毒進行組裝複製。



研究團隊表示，本研究僅完成細胞和倉鼠測試，但尚未進行人體試驗。目前已先申請專利，未來若能有廠商技轉，針對此5種實驗結果表現良好的藥物，接續進行臨床實驗，調配出適切的配方，將有機會作為疫情大爆發、出現緊急狀態時的準備用藥。大家共同的目標就是期盼能尋找潛在的小分子藥物，為新藥研發提供更多可能性，最終找到如「克流感」般治療流感病毒的口服藥物。論文已於1月15日發表在《美國國家科學院院刊》(PNAS)。

