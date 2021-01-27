快訊／案889、890感染源追查　陳時中1400記者會說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（27）日下午2時召開例行記者會，由指揮官陳時中說明疫情與防疫作為相關情況。因應部桃新增感染源不明個案擴大回溯相關接觸者，整體需隔離人數已經超過三千人，記者會中預期說明新增回溯匡列情況；案889、890出院病患與家屬感染源仍不明，指揮中心接下來要透過血液檢查釐清，追查感染源頭。

案889和家人案890在24日宣佈確診，兩人曾待過的12樓病房一開始是被列為最安全的綠區，只需自主健康管理，遭確診後目前感染源不明。由於初步相關科別院內工作人員採檢195人核酸檢驗都是陰性，陳時中表示，還要繼續進行血清檢查，試圖釐清感染源，還需要一些時間。

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部桃擴大回溯1月6日至19日醫院感染事件相關範圍三大類對象，包括（一）出院病患及其同住者、（二）陪病者及其同住者、（三）案889就醫時相關接觸者，到目前累積回溯2481人，加上醫院、社區，整起案件隔離人數達到3262人。

截至目前國內累計889例確診，分別為779例境外移入，71例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、787人解除隔離、95人住院隔離中。