萊爾富獨家萌寵倉鼠「助六的日常」集點購！44款超療癒小物一次看

▲萊爾富獨家引進萌寵倉鼠「助六的日常」集點購。（圖／萊爾富提供）

記者林育綾／台北報導

萊爾富去年推出日本插畫家 GOTTE筆下的萌寵倉鼠「助六（すけろく）」療癒生活小物會員點數加價購活動，上線不到一週被預購一空！如今再獨家引進日本正版授權的「助六的日常」第二彈點數加價購活動，一口氣推出44款生活療癒小物，1月27日起開跑！

▲▼萊爾富獨家引進萌寵倉鼠「助六的日常」集點購。（圖／記者林育綾攝）

此次「助六的日常」第二彈點數加價購活動，商品內容包含3大主軸，包括9款限量明信片、7款壓克力鑰匙圈、5款吊飾、3款可愛的徽章、3款實用資料夾，還有穿搭方便的造型別針、實用的木頭夾、絨毛零錢包、扭蛋、便當袋等，生活商品一應俱全。

▲▼萊爾富獨家引進萌寵倉鼠「助六的日常」集點購。（圖／萊爾富提供）

更因應冬季推出「冬季暖呼呼」為主題的4款絨毛娃娃、2款馬克杯，以及眼鏡盒、票卡夾、手偶、托特包，還有連身帽靠枕、午安枕，也都應有盡有。

▲即日起至2月23日前，會員可透過Hi-Life VIP APP內的點數兌換。（圖／記者林育綾攝）

萊爾富此波於Hi-Life VIP APP獨家推出44款超萌「助六」商品，療癒與時尚兼具，即日起至2月23日前，會員可透過Hi-Life VIP APP內的點數兌換，進入加價兌換區，就能以最低50 Hi 點加價兌換，數量有限，售完為止。

▲▼萊爾富獨家引進萌寵倉鼠「助六的日常」集點購。（圖／萊爾富提供）



全家第二波福袋1/27開賣！

而全家便利商店則同步於1/27起推出第二波福袋，除了有與LINE FRIENDS攜手推出2款限量牛年限定BROWN & FRIENDS福袋外，更創超商首見的3888元、6888元限量高價值福袋共4款，內容物市價皆超過萬元，等於消費者以3折優惠價購入。

▲全家第2波福袋開賣！（圖／全家超商提供）

全家「BROWN & FRIENDS限量福袋」1/27凌晨0時起全台店鋪開賣、1/27 上午10點同步開放預購，售價皆為399元。另外今年特別破天荒首度推出3888元、6888元的限量高價值福袋，內容物市價皆超過萬元，等於消費者以3折優惠價購入，更是超商通路首見的福袋規格。

▲全家今年特別破天荒首度推出3888元、6888元的限量高價值福袋。（圖／全家超商提供）

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