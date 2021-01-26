　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

萊爾富獨家萌寵倉鼠「助六的日常」集點購！44款超療癒小物一次看

▲▼萊爾富獨家引進萌寵倉鼠「助六的日常」集點購。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富獨家引進萌寵倉鼠「助六的日常」集點購。（圖／萊爾富提供）

記者林育綾／台北報導

萊爾富去年推出日本插畫家 GOTTE筆下的萌寵倉鼠「助六（すけろく）」療癒生活小物會員點數加價購活動，上線不到一週被預購一空！如今再獨家引進日本正版授權的「助六的日常」第二彈點數加價購活動，一口氣推出44款生活療癒小物，1月27日起開跑！

▲▼萊爾富獨家引進萌寵倉鼠「助六的日常」集點購。（圖／記者林育綾攝）

▲▼萊爾富獨家引進萌寵倉鼠「助六的日常」集點購。（圖／記者林育綾攝）

▲▼萊爾富獨家引進萌寵倉鼠「助六的日常」集點購。（圖／記者林育綾攝）

此次「助六的日常」第二彈點數加價購活動，商品內容包含3大主軸，包括9款限量明信片、7款壓克力鑰匙圈、5款吊飾、3款可愛的徽章、3款實用資料夾，還有穿搭方便的造型別針、實用的木頭夾、絨毛零錢包、扭蛋、便當袋等，生活商品一應俱全。

▲▼萊爾富獨家引進萌寵倉鼠「助六的日常」集點購。（圖／萊爾富提供）

▲▼萊爾富獨家引進萌寵倉鼠「助六的日常」集點購。（圖／萊爾富提供）

▲▼萊爾富獨家引進萌寵倉鼠「助六的日常」集點購。（圖／萊爾富提供）

更因應冬季推出「冬季暖呼呼」為主題的4款絨毛娃娃、2款馬克杯，以及眼鏡盒、票卡夾、手偶、托特包，還有連身帽靠枕、午安枕，也都應有盡有。 

▲▼萊爾富獨家引進萌寵倉鼠「助六的日常」集點購。（圖／記者林育綾攝）

▲即日起至2月23日前，會員可透過Hi-Life VIP APP內的點數兌換。（圖／記者林育綾攝）

萊爾富此波於Hi-Life VIP APP獨家推出44款超萌「助六」商品，療癒與時尚兼具，即日起至2月23日前，會員可透過Hi-Life VIP APP內的點數兌換，進入加價兌換區，就能以最低50 Hi 點加價兌換，數量有限，售完為止。

▲▼萊爾富獨家引進萌寵倉鼠「助六的日常」集點購。（圖／萊爾富提供）

▲▼萊爾富獨家引進萌寵倉鼠「助六的日常」集點購。（圖／萊爾富提供）

▲▼萊爾富獨家引進萌寵倉鼠「助六的日常」集點購。（圖／萊爾富提供）

全家第二波福袋1/27開賣！

而全家便利商店則同步於1/27起推出第二波福袋，除了有與LINE FRIENDS攜手推出2款限量牛年限定BROWN & FRIENDS福袋外，更創超商首見的3888元、6888元限量高價值福袋共4款，內容物市價皆超過萬元，等於消費者以3折優惠價購入。

▲全家第2波福袋開賣！（圖／全家超商提供）

全家「BROWN & FRIENDS限量福袋」1/27凌晨0時起全台店鋪開賣、1/27 上午10點同步開放預購，售價皆為399元。另外今年特別破天荒首度推出3888元、6888元的限量高價值福袋，內容物市價皆超過萬元，等於消費者以3折優惠價購入，更是超商通路首見的福袋規格。

▲全家今年特別破天荒首度推出3888元、6888元的限量高價值福袋。（圖／全家超商提供）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
桃園市場超冷清！水果攤老闆貼「陳時中警語」：我想過年
SWAG仿捷運車廂拍「痴漢片」　北捷無法可管理由曝光
快訊／男喝咖啡喝到一半突倒地亡　顧客嚇傻
秦始皇陵墓衛星圖曝光　4原因千年沒人敢挖
連勝武被爆和美女過夜！老婆IG「爭執崩潰」疑早露端倪

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

從小吃到大的獅子頭　王令麟懷念媽媽味道忍不住哽咽落淚

看完《天竺鼠車車》手作魂大爆發　網蒐手殘人也能學會的天竺鼠羊毛氈

萊爾富獨家萌寵倉鼠「助六的日常」集點購！44款超療癒小物一次看

全家第2波福袋開賣！超萌LINE FRIENDS、3折買到超過萬元價值家電

家樂福全台防疫消毒準則！顧客禁脫口罩、社交距離　措施一次看

同事戰網友「全家咖啡不好喝」　惡作劇調包喝完沒發現⋯網友鼓掌：讓他回不去！

過年聚餐看這！台新「牛轉錢坤6%發發發」精選餐廳買一送一　指定通路享最高6%回饋再抽萬元紅包

日日餐餐麥卡倫　飲食生活作家葉怡蘭力薦：麥卡倫雙雪莉桶12/15/18年

過年吃好也要吃巧！模特兒營養師強調「聰明用油」　新的一年吃出健康生活

大江翠最後4字頭！面萬坪公園、鄰新板特區　「大禾」有薪即可入住

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

「羅根李」上《我獨》一個人掃完積雪　小狗「莫理」隨地尿..讓他擦到崩潰

過年最怕被狂問「私人事情」！創意價目表T恤幫明定紅包價碼

居隔5000人！陳時中：沒時間等　「案889風險高」部桃整棟列紅區

稱「部桃應停止進出」、1人1室　邱淑媞遭網友出征哽咽：好可怕

郭書瑤《未來媽媽》流產痛到撕心裂肺　對不起..「原來揮手是說再見」

從小吃到大的獅子頭　王令麟懷念媽媽味道忍不住哽咽落淚

看完《天竺鼠車車》手作魂大爆發　網蒐手殘人也能學會的天竺鼠羊毛氈

萊爾富獨家萌寵倉鼠「助六的日常」集點購！44款超療癒小物一次看

全家第2波福袋開賣！超萌LINE FRIENDS、3折買到超過萬元價值家電

家樂福全台防疫消毒準則！顧客禁脫口罩、社交距離　措施一次看

同事戰網友「全家咖啡不好喝」　惡作劇調包喝完沒發現⋯網友鼓掌：讓他回不去！

過年聚餐看這！台新「牛轉錢坤6%發發發」精選餐廳買一送一　指定通路享最高6%回饋再抽萬元紅包

日日餐餐麥卡倫　飲食生活作家葉怡蘭力薦：麥卡倫雙雪莉桶12/15/18年

過年吃好也要吃巧！模特兒營養師強調「聰明用油」　新的一年吃出健康生活

大江翠最後4字頭！面萬坪公園、鄰新板特區　「大禾」有薪即可入住

蔡其昌拋中火解方「燃煤2035全除役」 經部：國會通過主決議後研議

包租公搶進高雄人最多行政區　店面空置最多3個月

「未來家家必備家電？」　網推這一台冬天用超讚…竟不是暖氣

「狂嗑退燒藥」逃回國！染疫女一路播毒害63人　1年後獲判緩刑

視障娃首次戴眼鏡！看到「清晰世界」露燦笑　網感動：要好好長大

「國師」唐綺陽開口唱《幹大事》＋《追追追》　黃子佼：老師聲音超好聽

監視器見汪偷開Netflix追劇！　爽啃遙控「望鏡頭挑釁」媽心累

朱宗慶在台比貝多芬還有名！30年斜槓「文化必修課」不藏私分享

大叔誘騙噁摸12歲女童！　印度法院：「沒脫衣服」不算性侵害

好市多兒童沙發「下殺1000元」！爸媽心動好想買　網揭1點勸三思

長裙妹「螃蟹跑法」趕公車險遭撞 誇張斜切惹網怒：過完年趕投胎？

消費熱門新聞

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

只有1人！全聯開出「1張千萬發票」

買美式中了！全家開出2張千萬發票

家樂福全台防疫消毒措施一次看

新年接財氣　小心衣物悶臭味壞好運

買好買滿！台彩加碼8.6億近4年最高

葉怡蘭力薦：麥卡倫雪莉桶12/15/18年

日本夯品美式賣場一次補齊超划算

頂呱呱連5天推超殺「百元套餐」

牛年命理師帶你全聯掃貨強運整年

網友惡作劇「調包嘴硬同事咖啡」

超萌LINE FRIENDS　全家第2波福袋開賣

麥當勞打造療癒「熊大禮盒」！

必勝客歡樂吧又收一間！　

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

228公園爆性侵！男遭86歲翁「強行吞吐」

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

婚宴延期3天前告知　新人遭餐廳索賠22萬

陽光妹酒醉遭性侵驚醒　掐噁男命根仍失身

許維恩對望「王家梁後面環抱」他認：是我理想型

「姑姑去部桃」她回報公司！媽怒：會害到更多人

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

即／新北21歲女騎士擦撞轎車！倒地遭砂石車輾斃

韓吃播主遭控辱華　最新影片「醃泡菜」嗆爆

快訊／《SMTM3》IRON倒在血泊中身亡

月薪破10萬還準時上下班　網推1職業：爽賺

結婚禮車綁豬肉　換成萌山豬網讚爆

更多

最夯影音

更多
大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～
女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面