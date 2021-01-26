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「照X光吸飽氣！」外籍人士聽嘸指令狂NG　台北醫院出奇招

▲▼台北醫院電視圈。（圖／記者嚴云岑攝）

▲「照X光吸飽氣！」外籍人士聽嘸指令狂NG，台北醫院出奇招。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

記者嚴云岑／台北報導

照胸部X光未吸飽氣、姿勢未擺正，可能會因影響品質不佳影響後續判讀。衛福部台北醫院放射科發揮創意，利用指示燈、點字卡與百貨公司取餐器等巧思，用於檢查流程，讓聽、視障者與都能夠依照指示完成檢查，影像缺失率也從30%降到5%，每月平均可減少250次重照，不僅能減少病人X光輻射暴露，也能幫醫療人員節省時間，服務更多病人。

為提升醫療照護品質，衛福部自103年起，每年都舉辦部屬醫院創意服務競賽活動，鼓勵醫院同仁發揮創意改善服務流程。去年競賽中，台北醫院以「電光電光-照相母湯兩光」主題勝出，榮獲第一名，今（26）日舉辦創意成果發表會，希望散播創意種子，協助更多需要幫助的族群。

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▲▼台北醫院電視圈。（圖／記者嚴云岑攝）

▲震動器與點字卡讓聽視障病患也能迅速理解指令。

衛生福利部副執行長林濟表示，部醫具有公醫的社會責任，透過競賽活動，同儕間相互交流學習與觀摩，每年都有創新的服務流程，台北醫院從民眾角度思考，發揮創意，為外籍移工及視聽障人士提供貼心友善的檢查指引，提升醫療品質，讓民眾可以更安心就醫，得到更妥善且安全的醫療照護。

台北醫院放射科主任許昭禹表示，台北醫院為國際醫療訓練中心，加上地緣關係，有許多外籍移工及配偶，國籍依序為越南、印與泰國，同仁為外籍人士提供醫療服務的過程，往往會因語言溝通不良，造成檢查過程中容易緊張，甚至無法配合吸氣、擺位等動作，在醫療團隊設置指示燈、各國語言告示牌、震動回饋器，真人圖示化等候，訊息得以更精準傳遞，檢查缺失率也大幅下降。

▲▼台北醫院電視圈。（圖／記者嚴云岑攝）

▲台北醫院以「電光電光-照相母湯兩光」主題榮獲109年醫院創意競賽獎。

台北醫院放射師陳來發也分享，過去在X光室遇到外籍病患，在語言不通的前提下，只能用誇張的肢體動作進行輔助，有時就算比劃了5分多鐘，影像品質還是不佳，所幸後來在文字圖卡，與請外籍人士協助錄音後，影像缺失率大幅下降15%。

除了協助外籍人士溝通外，台北醫院醫亦從百貨公司取餐器獲得靈感，設計雙向遙控的震動器，讓視障病人及放射師都可以透過它傳遞需求或指示。考量到躺臥的病人需求，團隊也設計X光攝影輔助墊及擺位圖像卡，讓擺位能更快速到位。另外以標竿空姐包頭的創意設計，協助長髮的病人在檢查前就能將秀髮快速定位，大幅降低重照率，讓病人就醫檢查更便捷、安心。

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