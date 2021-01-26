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朱利安尼挺川普糗了…美計票系統商告他「扯謊誹謗」　求償364億

▲▼川普私人律師、紐約前市長朱利安尼（Rudy Giuliani）。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普私人律師、紐約前市長朱利安尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國總統大選期間，前總統川普（Donald Trump）的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）多次指控計票系統存在選舉舞弊，但卻無法拿出實質證據。25日美國法庭文件顯示，計票系統公司Dominion Voting Systems Inc已經對朱利安尼提出誹謗訴訟，求償13億美元（約新台幣364億元）。

路透社報導，儘管美國總統拜登（Joe Biden）已經就職，不過朱利安尼仍堅稱拜登陣營在大選中做票的主張。他上周還在廣播節目中聲稱，自己因為「行使言論自由捍衛我的當事人的權利而遭抨擊。」

川普陣營在大選後2個月時間內極力否定選舉結果，直到1月6日國會大廈暴動事件發生前，川普陣營仍不斷鼓吹大選存在大規模選舉詐欺。

Dominion公司如今正式向朱利安尼提出誹謗告訴，指控朱利安尼和其盟友編造「漫天大謊」，在可預期的情況下散播不實消息，欺騙數百萬選民，使選民們相錯誤地相信Dominion公司「偷走他們的選票」。

Dominion公司在訴狀中說，「朱利安尼的言論是故意，且在事實上使群眾感到憤慨，並使Dominion公司蒙受巨大損失」。訴狀中還說，為了保護公司員工免受死亡威脅騷擾，Dominion公司已經額外花費56萬5000美元（約新台幣1581萬元）用於加強保全。

對此，朱利安尼和他的律師科斯特洛（Robert Costello）並未立即置評。Dominion公司成立於2002年，是美國一家主要的投票機製造商，在2020年總統大選中，全美有超過20個州使用該公司生產的設備進行計票。

除了朱利安尼之外，Dominion公司稍早前也對川普的競選團隊律師鮑威爾（Sidney Powell）提出訴訟。另外，Dominion公司一名資深雇員庫默（Eric Coomer）也因為受到川普支持者的死亡威脅而對川普競選團隊提出訴訟，主張川普團隊應為此負責。

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