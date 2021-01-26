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屏東縣長潘孟安力拚私廚女王　用在地食材決戰私房家鄉菜！

▲屏東縣政府一直相當用心推廣在地食材，縣長潘孟安也時常下廚和網友互動，希望能將屏東最棒的食材和料理介紹給大家。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者蒲世芸／採訪報導

屏東縣一直是推廣在地食材最用心的縣市之一，不但每年發行創意農民曆食譜行銷農特產品，縣長潘孟安更是時常公開下廚，現在還要用在地好食材來向大家推薦不一樣的料理。「像屏東的檸檬一年四季都可以吃，加入菜中也可以增加風味。」潘孟安說，現場檸檬才剛切好，縣長忍不住一口就把檸檬給吃下肚，笑翻現場所有人。同時潘孟安也化身廚房小幫手，攜手私廚女王Irene一起用在地養殖的泰國蝦烹煮美味料理。

▲▼屏東縣優質農特產品多 在地養殖泰國蝦口感超Q彈 。（圖／記者陳家豪攝）

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▲屏東縣擁有得天獨厚的地理條件物產富饒，有許多優質的農特產品。（圖／記者陳家豪攝，下同）

縣長一面忙著當小幫手，手忙不停準備食材，一面也不忘跟大家推薦屏東在地養殖的泰國蝦。潘孟安說，「屏東泰國蝦在我們鹽埔、里港還有潮州、萬丹、崁頂這六七個地方，大概占了台灣78%的產地。每一天北部所吃的泰國蝦幾乎都是屏東一大早，大概兩三點的時候由這邊屏東快運活蝦運班車，直接快運到臺北。」烹煮過程可以看到這個蝦和成年人手掌幾乎是差不多大小，放進油鍋中滋滋作響，同時新鮮檸檬再擠進去，酸甜酸甜的口感逐漸融入在當中。

▲▼屏東縣優質農特產品多 在地養殖泰國蝦口感超Q彈 。（圖／記者陳家豪攝）

▲屏東縣在地養殖的泰國蝦，不只口感Q彈，只要簡單調味也相當鮮甜。

香氣逐漸充滿在每一個角落，一道美味料理就這樣誕生。縣長潘孟安還直接剝起蝦來，而且不只縣長就連現場所有工作人員都忍不住一口接著一口大快朵頤一番。縣長和私廚女王Irene就聊到，「屏東可不是只有這樣，還有像是我們的東港三寶之一『油魚子』，大小幾乎是比臉還要大，而且營養價值高。我們今天就來走一個比較奢華一點的路線，大家一般會覺得，炒飯是日常庶民的料理，但我們加了這個油魚子，多了海味以後整個口感和風味都會完全不一樣。」

▲▼屏東縣優質農特產品多 在地養殖泰國蝦口感超Q彈 。（圖／記者陳家豪攝）

▲屏東縣長潘孟安平常就喜愛公開下廚，這次也邀請到私廚女王Irene一起用屏東在地食材烹煮健康美味。

要做這個油魚子炒飯，首先要先將油魚子正反兩面炙燒，等到表面漸漸變得金黃油亮再切成塊，隨即加入已經打了蛋的鍋裡和白飯一起拌炒。私廚女王Irene還和我們分享炒飯的訣竅，想要炒得粒粒分明，關鍵就是要用隔夜飯，再加上火候掌握也很重要，如果在炒飯下去的時候沒有注意，飯就會變軟整個糊在一起。用隔夜飯就是因為飯會比較硬，呈現一顆一顆的狀態；或者我們用冰過冰箱的白飯也可以，因為這樣吃起來會有粒粒分明的效果。」

▲▼屏東縣優質農特產品多 在地養殖泰國蝦口感超Q彈 。（圖／記者陳家豪攝）

▲東港三寶油魚子不只口感綿密，搭配各樣料理都相當對味。

而且這炒飯要美味其實還有一個秘密武器，就是加入縣長特別推薦的「豆油伯」醬油。這一款醬油不只是在地生產，還在倫敦獲獎，得到世界金牌，而且瓶身設計也非常漂亮，只要加一些到炒飯裡，醬油融合白飯不斷散發香氣，讓人口水直流。搭配魚油子綿密口感，一口接著一口，筷子簡直停不下來。縣長和私廚女王Irene就透露，其實只要選用新鮮又美味的在地食材，搭配簡單步驟在家就能上好菜，和家人一起在餐桌分享美味幸福好時光。

▲▼屏東縣優質農特產品多 在地養殖泰國蝦口感超Q彈 。（圖／記者陳家豪攝）

▲選用新鮮又美味的在地食材，簡單步驟就能在家將美味端上桌，分享幸福好時光。

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