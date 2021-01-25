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3女8男摩鐵激戰3hrs不斷電！21歲女大生進房通殺　他帶女友觀戰

記者林悅／台南報導

台南永康警方1月23日晚上線前往台南永康區前往一家汽車旅館，破獲一起「多P性愛雜交趴」，當場查獲14名男女共聚一室，其中11名男女全身赤裸正從事性愛行為，另黃姓主嫌等3人觀戰監控，全案偵訊後依法送辦。

▲台南市永康分局偵查隊搜索票，查獲一起在汽車旅館舉辦的「多P性愛雜交派對」，查獲全裸8男3女11人及黃姓主嫌3人，依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康分局偵查隊搜索票，查獲一起在汽車旅館舉辦的「多P性愛雜交派對」，查獲全裸8男3女11人及黃姓主嫌3人，依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康分局偵查隊搜索票，查獲一起在汽車旅館舉辦的「多P性愛雜交派對」，查獲全裸8男3女11人及黃姓主嫌3人，依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市永康分局偵查隊搜索票，查獲一起在汽車旅館舉辦的「多P性愛雜交派對」，查獲全裸8男3女11人及黃姓主嫌3人，依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市永康分局偵查隊日前於網路巡邏時，發現知名社群網站有網友號召舉辦「多P性愛雜交派對」，積極蒐集相關事證，得知該派對將於1月23日晚上在轄內某汽車旅館舉辦，隨即報請檢察官向台地院聲請搜索票，警方部署警力在汽車旅館周邊埋伏，待時機成熟，持搜索票進入檢查搜索，當場查獲14名男女共聚一室，其中11名男女全身赤裸正從事性愛行為，另有主嫌黃姓男子（34歲）、黃嫌女友及工作人員彭男等3人在場觀戰監控。

▲台南市永康分局偵查隊搜索票，查獲一起在汽車旅館舉辦的「多P性愛雜交派對」，查獲全裸8男3女11人及黃姓主嫌3人，依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查，黃姓主嫌日前透過知名社群網站，打著「氣質少婦」、「長腿女OL」、「歐美版吳ｘ夢」及「神似某知名女優」等名義，公開招攬男客性交易，當天共吸引有8男3女參加，男客需繳交費用6000元費用，而負責性交易的女子將可從中獲利，每場時間約3小時，沒有次數限制，警方現場查扣數枚保險套、情趣用品及現金1萬8000元，詢後將黃姓主嫌、女友及工作人員等3人依妨害風化罪嫌移送台南地檢署偵辦，其餘參加性愛派對之8男3女（其中1名21歲女子係女大生）則依社會秩序維護法裁罰。

▲台南市永康分局偵查隊搜索票，查獲一起在汽車旅館舉辦的「多P性愛雜交派對」，查獲全裸8男3女11人及黃姓主嫌3人，依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，多P性愛雜交行為易成愛滋病等性病傳播媒介，尤其目前正值新冠肺炎疫情重點期間，更有群聚風險，警方會積極查緝，請民眾勿以身試法；也呼籲疫情期間，民眾應避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，戴口罩、勤洗手，一起協助守護疫情。

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