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歐洲接種疫苗至少62死！　專家強調：未發現直接相關

▲▼疫苗。（圖／路透）

▲多國屢傳出極少部分民眾在注射疫苗後死亡的消息。（圖／路透）

文／中央社巴黎24日綜合外電報導

儘管有數十人在接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗不久後喪命，但科學家表示，目前為止沒有證據顯示，這些死亡案例和接種疫苗有關。

衛生當局強調，接種疫苗後死亡的人，大多數是體弱多病的年長者。挪威上週通報，約2萬名安養中心長者接種美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech的第一劑疫苗後，有33人死亡，引發各界不安。

挪威公共衛生署（Norwegian Institute of Public Health）表示，當中至少13名死者，不但非常年老，本身也被認為有嚴重的疾病。

挪威公共衛生署也指出目前雖尚未對死因進行分析，但暗示對這樣年老和體弱的人，接種疫苗常見的副作用，像是發燒或噁心也可能會造成死亡。

這個消息在挪威以外的地區引發廣泛的關切，並助長了反疫苗的懷疑論，促使衛生當局強調，目前沒有證據顯示疫苗和接種疫苗後死亡有關係。

法國截至22日為止已經有80萬人接種疫苗，傳出9名有慢性病的安養中心老人在接受疫苗施打後死亡。

瑞典、冰島也分別傳出有13名和7名年長者在接種疫苗後死亡，目前尚未發現兩者有直接的關係。

歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）表示，儘管發生這些死亡案例，「迄今仍未發現注射Comirnaty（輝瑞疫苗名稱）有具體的疑慮」。

歐盟藥品管理局指出，當局將對這些死亡案例展開調查，以查明是否和疫苗有關。

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