瘋電影／拆彈專家2　火燒功德海怒火可以將善變成惡

文／賴賴

瘋言瘋語：

首先開場的機場大爆炸，因為曾經看過電腦處理得很陽春的爆炸手法，因此產生亞洲電影電腦爆炸陰影，很怕很怕沒處理好而壞了整部電影的質感，果然放在開頭是對的，爆炸的火焰不論是速度視覺和膨脹感，都確切的做到極致，包括在大火燃燒所產生的穿透火焰的影像差異，太逼真了，而捷運撞毀落海等等大型災難處理，一百分的娛樂效果一開始就收服了挑剔觀眾的心，這竟然是香港和大陸合作的電腦特效，果然台灣電影真的落後許多了，太精彩了。

電影節奏快速，劇本飽和度超高，快速轉折來不及思考，又有事件出現，而不單是動作事件的急促，在人性上毫無流失的扣住情緒張力和演員在電影中的轉化，真的對邱禮濤導演刮目相看了，原來他不只能導還能寫出精闢入裡的腳色性格變化，這部電影一點都不輸好萊塢，買片進院支持絕對值得，而劉青雲和倪妮的存在，強大了整部戲的能量感，五顆星推薦，這絕對是要進入戲院看的大場面電影。

這是香港電影的驕傲，沒有中國資金挹注，香港電影最擅長的商業片型就將要失傳，也許劉德華的待人處事應對進退，更是我們的榜樣，電影中也深刻的內涵道出，憤怒使人失去理性而造成傷害，而也使自己變成另一個人，特別適合中港台華人觀賞的好作品。

片 名：拆彈專家2

英文片名：Shock Wave 2

類 型：劇情

上映日期：2020-12-31

片 長：02時01分

導 演：邱禮濤

演 員：劉德華(Andy Lau) 、 劉青雲(Sean Lau) 、 姜皓文 、 倪妮

國 家：香港

語 言：粵語

發行公司：華映



劇情大綱

香港發生連環爆炸案，全港人心惶惶....

前拆彈專家潘乘風（劉德華 飾）被發現昏迷在爆炸案的案發現場，被香港警方列為頭號嫌疑犯，甦醒後的潘乘風記憶缺損，只能一邊逃亡，一邊告殘存記憶的蛛絲馬跡來查明真相。



他的好友董卓文（劉青雲 飾）和他的前女友龐玲（倪妮 飾）對他講述了一段和他記憶截然不同的狀況，讓案情更加難解。而有計劃的爆炸案仍然接二連三發生，真相卻越來越撲朔迷離。

▲曾經是最麻吉的夥伴。

▲難得看到劉德華耍壞。

▲創傷症候群的人格大變，善惡不分固執己見。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI