　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／拆彈專家2　火燒功德海怒火可以將善變成惡

文／賴賴

▲▼拆彈專家2。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

首先開場的機場大爆炸，因為曾經看過電腦處理得很陽春的爆炸手法，因此產生亞洲電影電腦爆炸陰影，很怕很怕沒處理好而壞了整部電影的質感，果然放在開頭是對的，爆炸的火焰不論是速度視覺和膨脹感，都確切的做到極致，包括在大火燃燒所產生的穿透火焰的影像差異，太逼真了，而捷運撞毀落海等等大型災難處理，一百分的娛樂效果一開始就收服了挑剔觀眾的心，這竟然是香港和大陸合作的電腦特效，果然台灣電影真的落後許多了，太精彩了。

電影節奏快速，劇本飽和度超高，快速轉折來不及思考，又有事件出現，而不單是動作事件的急促，在人性上毫無流失的扣住情緒張力和演員在電影中的轉化，真的對邱禮濤導演刮目相看了，原來他不只能導還能寫出精闢入裡的腳色性格變化，這部電影一點都不輸好萊塢，買片進院支持絕對值得，而劉青雲和倪妮的存在，強大了整部戲的能量感，五顆星推薦，這絕對是要進入戲院看的大場面電影。

這是香港電影的驕傲，沒有中國資金挹注，香港電影最擅長的商業片型就將要失傳，也許劉德華的待人處事應對進退，更是我們的榜樣，電影中也深刻的內涵道出，憤怒使人失去理性而造成傷害，而也使自己變成另一個人，特別適合中港台華人觀賞的好作品。

片　　名：拆彈專家2
英文片名：Shock Wave 2
類　　型：劇情
上映日期：2020-12-31
片　　長：02時01分
導　　演：邱禮濤
演　　員：劉德華(Andy Lau) 、 劉青雲(Sean Lau) 、 姜皓文 、 倪妮
國　　家：香港
語　　言：粵語
發行公司：華映


劇情大綱

香港發生連環爆炸案，全港人心惶惶....
前拆彈專家潘乘風（劉德華 飾）被發現昏迷在爆炸案的案發現場，被香港警方列為頭號嫌疑犯，甦醒後的潘乘風記憶缺損，只能一邊逃亡，一邊告殘存記憶的蛛絲馬跡來查明真相。

他的好友董卓文（劉青雲 飾）和他的前女友龐玲（倪妮 飾）對他講述了一段和他記憶截然不同的狀況，讓案情更加難解。而有計劃的爆炸案仍然接二連三發生，真相卻越來越撲朔迷離。

▲▼拆彈專家2。（圖／yahoo）

▲曾經是最麻吉的夥伴。

▲▼拆彈專家2。（圖／yahoo）

▲難得看到劉德華耍壞。

▲▼拆彈專家2。（圖／yahoo）

▲創傷症候群的人格大變，善惡不分固執己見。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
逼川普下台！警長、運輸部長請辭　臉書IG無限期封鎖
新北汽車業務「超低胸」簽約照瘋傳！　粉絲求賣車頭燈
宣傳對台軍售政績　蓬佩奧：我們與台灣友人站在一起！
結婚3年行房0次！敏感妻床上1句話　夫嘆：瞬間縮起來
全台下雪現況懶人包！陽明山積雪5公分　啞口「現在還在下」

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／拆彈專家2　火燒功德海怒火可以將善變成惡

瘋電影／鬼滅之刃劇場版　無限列車篇　壞人也有苦衷

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

橘貓哀怨狂喊爸爸名字：宏洺～　著急幫求飼料「浪貓的碗空了」

真的下雪了！太平山「2021初雪飄落」微光染上糖霜美炸

周杰倫打球被酸「技術難以啟齒」　15字神回應...網笑翻：撿到槍

黃秋生爆「KID女友不同人」：認不出來！　他失控動手「不要跟他一起訪問了！」

趁女子買麵「搶車擄人」討要500元　嫌犯哭：不知怎下車...我怕被抓！

瘋電影／拆彈專家2　火燒功德海怒火可以將善變成惡

瘋電影／鬼滅之刃劇場版　無限列車篇　壞人也有苦衷

拉拉山下雪了！特搜全台4大賞雪最佳景點　上山尋找銀白仙境

不只賣香酥脆椒！杜甲A-Ma插旗迪化街　還有辣油與辣醬

美國會遇襲！24小時後白宮出面譴責暴徒　川普持續神隱

太平山排隊車潮6公里！積雪3cm...銀白夢幻仙境　追雪部隊嗨翻天

瘋電影／拆彈專家2　火燒功德海怒火可以將善變成惡

舉報藥廠主管性騷擾7年　女員工拍「露屁照」蒐證反遭記過

RS、GTI、NSX車名縮寫百百種　車廠英文命名有巧思，你看得懂嗎？

寒潮爆發宅在家吃調理包　營養師教你3招一定要學起來

湯文章／廢除限量分案　清積案也要顧裁判品質

美女時尚網紅僅穿內衣褲大秀孕肚　44萬寶格麗蛇項鍊搶鏡

愛滋瘦橘貓虛弱倒地滿身外傷...　 被收編半年後增3kg「胖若兩貓」

名家熱門新聞

壞人也有苦衷

小生：3招判斷男人對妳超有意思

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

7道超下飯的絞肉料理

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

每個同志的成長都可以出書

夢到貓咪代表什麼意思呢？

奈奈：一個問題看男人性愛技巧

尾牙抽獎順序亂排　比不抽還爛！

奈奈：對付大男人主義的另一半

超市火鍋肉片變出5道美味料理

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

2020最好日本電影沒有之一

更多熱門

相關新聞

禾浩辰一次就中！女友懷孕冷靜面對

禾浩辰一次就中！女友懷孕冷靜面對

禾浩辰在《未來媽媽》中晉升新手爸爸，開心地到處炫耀自己「一次就中」，禾浩辰私下低調，若真的發現另一半懷孕了，會冷靜處理，彼此坐下來好好聊聊未來規劃，不會像角色一樣詔告天下。

方志友嫁入楊家第一天被公公惹淚

方志友嫁入楊家第一天被公公惹淚

《拆彈專家2》4天吸金2500萬

《拆彈專家2》4天吸金2500萬

禾浩辰激情戲把玩保險套

禾浩辰激情戲把玩保險套

嫁入豪門不孕2年　媳婦看驗孕棒哭了

嫁入豪門不孕2年　媳婦看驗孕棒哭了

關鍵字：

瘋電影拆彈專家2賴賴郭書瑤恬妞張庭瑚

讀者迴響

熱門新聞

台中驚傳校園霸凌！男童下跪被虐　阿嬤求救

港名媛抱5月大女兒墜樓慘死！

快訊／陽明山下雪了！民眾冷爆堆雪人

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

快訊／屏東輕航機墜機2男身亡！

快訊／台中男童遭校園霸凌！校方火速回應了

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

蛤蜊2字怎麼唸？魏如萱看巧虎才知「一直都錯」

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

結婚3年行房0次！妻床上1句話夫嘆：縮起來

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

孩暴衝馬路「遭一巴掌打趴」！網怒：垃圾家長

8通電話檢舉富王鴨肉有違建！房東衰中槍

一天接客12次！她曬薪資單「日薪破14萬」

更多

最夯影音

更多
小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照
女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面