瘋電影／信用詐欺師JP：公主篇　詐欺犯也有人情味

文／賴賴

瘋言瘋語：

日本在經濟大環境緊縮壓迫下，可以看出電影大多都是小成本作品，除了有漫畫加持的商業娛樂設計，而這片則是很少見到典型標準娛樂性質大作，跨越三大國，且大成本租下飯店場景拍攝，整體感節奏流暢好看，且娛樂價值高，非常適合放假觀賞的喜劇。

電影中最令人不捨的還是兩位已故藝人竹內結子和三浦春馬，多姿多采的娛樂圈生活竟不如我們想像中的輕鬆，兩位英年早逝的偶像派道出日本演藝圈環境的困境，到底是什麼原因造成無法活下去的理由不得而知，但是透過另一部電影，得知日本目前的毒品氾濫，是否已滲透娛樂圈，不論如何，自殺是最糟糕的抉擇，而看這部電影充滿人性光輝，甚是諷刺。

劇本最後神來一筆實在太精采了，有魔高一尺道高一丈的感覺，總之徐若瑄在電影中表現出色，且美麗大方，非常喜歡片中表現。



片 名：信用詐欺師JP：公主篇

英文片名：The Confidence Man JP-Episode of the Princess

類 型：劇情、喜劇

上映日期：2020-12-11

片 長：02時04分

導 演：田中亮(Tanaka Ryo)

演 員：長澤雅美(Masami Nagasawa) 、 東出昌大 、 小日向文世(Kohinata Fumiyo) 、 徐若瑄(Vivian Hsu) 、 竹內結子(Yuko Takeuchi) 、 三浦春馬(Haruma Miura) 、 廣末涼子(Ryoko Hirosue) 、 江口洋介(Yosuke Eguchi) 、 前田敦子(Maeda Atsuko)

國 家：伊朗

語 言：波斯語

發行公司：海樂



劇情大綱



《公主篇》以馬來西亞「蘭卡威島」作為舞台背景，世上頂尖大富豪-胡.雷盟身後留下10兆日圓遺產，律師發表的繼承人卻是誰都不知道的私生女-蜜雪兒。就在家屬尋找私生女的同時，世界各地的詐欺師們也為這遺產大集合！

詐欺師三人小組怎能錯過這天大的好機會，「達子、小弟、理查」也潛入富豪家，開啟史上最大規模的詐騙計畫。螳螂捕蟬黃雀在後，他們的身份卻被家屬識破，安排殺手暗中突襲，倒在血泊中的三人是否能平安得救......天才詐欺師們生涯最嚴峻挑戰！

▲竹內結子為什麼為什麼咧？

▲徐若瑄撐場氣勢大。

▲三浦春馬，為什麼要自殺？

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