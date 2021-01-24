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女生最怕的過夜約會　用卸粧也不怕的母胎水光肌決勝負！

▲▼用卸妝也不怕的母胎水光肌決勝負。（圖／品牌提供）

▲DHC全新「深層柔氛卸粧油」讓卸完粧的肌膚一樣淨透，自帶母胎水光肌。（圖／ettoday提供，下同）

消費中心／綜合報導

平常巧手化粧遮瑕打造的「偽水光肌」好膚質，遇到年末假期、情人節等需要在外過夜、約會時，深怕這樣重大的卸粧時刻美貌大破功？暗沉無光的膚質，交給DHC全新「深層柔氛卸粧油」，延續經典商品「深層卸粧油」原有的強大卸粧力，亦可去暗提亮，對付隨著年齡而逐漸增加暗沉和混濁，讓女生卸完粧的肌膚變得淨透亮，自帶母胎水光肌。

▲▼用卸妝也不怕的母胎水光肌決勝負。（圖／品牌提供）

▲DHC深層柔氛卸粧油兼顧超強卸粧力和肌膚溫和性。

歲末年終繁忙的工作步調以及閨蜜友人邀約的聚會、趴體多到嗨不完，累積下來使肌膚格外疲憊，肌膚過勞加上長時間帶粧堆疊出厚厚角質，往往反映在肌膚上呈現明顯的混濁無光，如果只靠濃粧厚粉遮蓋修飾，反而會讓情況更糟糕，尤其遇到甜蜜過夜的日子，卸粧後宛如瞬間關燈般的暗沉倦容，恐怕美麗指數將在另一半心中大打折扣！

▲▼用卸妝也不怕的母胎水光肌決勝負。（圖／品牌提供）

▲「深層柔氛卸粧油」可快速卸除各種難纏彩粧。

過去DHC卸粧油口碑爆棚，堪稱品牌經典代表作，大受愛美網友及網紅藝人喜愛，隨著新世代外在環境及女性保養需求轉變，近期DHC再添生力軍「深層柔氛卸粧油」，兼顧超強卸粧力和肌膚溫和性，連毛孔深處的髒污也卸得乾乾淨淨，才能喚醒肌膚由內而外的淨透光。

▲▼用卸妝也不怕的母胎水光肌決勝負。（圖／品牌提供）

▲DHC深層柔氛卸粧油添加多種植物精華油成分，卸粧同時一掃暗沉。

全新的DHC深層柔氛卸粧油添加品牌特別研發以荷荷芭油、米糠油、葡萄籽油、薏仁油等 4 種植物所組成的「三重亮采精華油」，透過「軟化」、「分解」、「清除」三步驟，去除頑固的氧化暗沉，幫助肌膚更新，讓肌膚重回母胎水光肌質感，直接和黃色暗沉分手Say Goodbye。

此外還添加萃取自西班牙橄欖果實的珍貴精華油，桑白皮精華及維他命C誘導體，兼具保濕及亮白，實現由內而外的白皙水嫩感。DHC深層柔氛卸粧油，雖然是卸粧油質地，使用起來很清爽，使用後不油膩不緊繃，不論是中東油田或者沙漠肌，都可以卸得乾淨、卸得無負擔。

▲▼用卸妝也不怕的母胎水光肌決勝負。（圖／品牌提供）

體貼平時上班、約會超忙碌的Young bae們，回到家卸粧就是放鬆的第一步，DHC特別在深層柔氛卸粧油添加香檸檬果實油、檸檬果皮油、大馬士革玫瑰花油，調和成自然植物香氛，讓卸粧過程就像沐浴在綠意、微風、花香環繞的美麗仙境，深入肌膚喚醒對美的想望與活力，自帶母胎仙女光，再也不擔心卸粧問題，美美享受另一半愛慕的目光。

DHC「深層柔氛卸粧油」一抹瞬淨，越卸肌膚越亮►►►

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