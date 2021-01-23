寒舍創辦人長子驟逝！娶員工《情定大飯店》　婚後被綠恐嚇大舅子

▲蔡伯府昨晚突然失去呼吸心跳，搶救無效。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔子柔／綜合報導

寒舍集團已故創辦人蔡辰洋長子、董事蔡伯府22日晚間逝世，享年48歲，他在2004年與自家飯店員工黃閔暄結婚，被外界譽為《情定大飯店》翻版，但後來因為黃閔暄傳出婚外情，夫妻感情徹底變調，還有蔡伯府恐嚇大舅子的傳言。

根據《三立新聞》報導，黃閔暄曾在日本留學，回台後投身飯店業，在喜來登擔任月薪2萬多的業務員，當時透過員工聚會認識蔡伯府，2人低調相戀2年後結婚，順利飛上枝頭。

黃閔暄在工作上公私分明，在飯店遇上老公時也會稱呼他「執行長」，2人譜出的佳話讓外人相當稱羨，不過好景不常，黃閔暄2017年被傳出和李姓保時捷業務員發生婚外情，被對方妻子控告通姦，雖然雙方後來選擇和解，但場面已鬧得相當難堪。

▲黃閔暄和蔡伯府結婚，麻雀變鳳凰的過程轟動一時。（圖／翻攝自YouTube）



蔡伯府在妻子爆發婚外情傳聞後，曾傳訊息給妻子稱要綁架妻舅的兒子，還說「叫你哥哥小心一點，否則放火燒掉媽媽光復南路的家」，更傳語音訊息恐嚇。

黃閔暄哥哥去警局備案後，蔡伯府對文字訊息一概否認，稱當時手機掉了，不是他傳的，並辯稱語音訊息是因為喝醉誤事，不過檢察官仍依恐嚇罪將他起訴。