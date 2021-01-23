弱智男遭灌醉殺害！遺體賣掉「換屍送火葬」　起因竟是一個願望

▲男子為實現哥哥生前願望，竟請人殺害無辜人士「換屍」。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸廣東省一名黃姓男子（A男）為完成哥哥「土葬遺願」，請來另一名黃姓男子（B男）協助，希望對方能幫忙調包遺體。B男接受要求後，誘騙並灌醉一名有智能障礙的林姓男子，待對方喝到失去意識後，將對方放入棺材內殺害，隨後送到火葬場舉行火葬，不過該犯行最後仍被警方發現，最後更被法院判處死刑。

根據大陸《環球時報》報導，A男的哥哥2017年2月19日因為癌症病逝，生前希望死後「不要火葬、想要土葬」（廣東政府規定，部分地區人民死亡，遺體一律火葬）。A男為了替哥哥實現遺願，就委託B男幫忙找替死鬼「調包遺體」，約定會支付一大筆報酬。

B男接受要求後，鎖定了經常在路邊撿垃圾、患有智能障礙的林男，他先是用話術誘騙對方上車，接著購買烈酒給對方飲用，待對方喝到失去意識、無法反抗後，就將林男放入棺材內殺害，後來林男的遺體也被送到火葬場燒掉，他也因此獲得9萬元人民幣（約38.8萬元新台幣）報酬。

林男的家屬發現林男失蹤後立刻報警，A男後來也主動投案自首，B男也因此遭到警方逮捕。當地法院認為，B男以出售屍體牟利為目的殺害他人，性質惡劣且罪行極其嚴重，審酌後判處死緩2年；A男則因主動投案，犯行輕微且如實供述，沒有遭到檢方起訴。