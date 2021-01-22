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「王盛傳與他的弟兄們」新書發表　解密「南海部隊」突襲對岸歷史

▲▼「王盛傳與他的弟兄們」新書發表　解密「南海部隊」突襲對岸歷史　。（圖／記者譚志東攝）

▲「王盛傳與他的弟兄們－烏坵‧南海部隊」。（圖／記者譚志東攝）

記者蔡紹堅／台北報導

烏坵鄉文史工作者高丹華22日在基隆發表新書「王盛傳與他的弟兄們－烏坵‧南海部隊」，發表會上，南海部隊的多名老兵也親臨現場，說出了當年的故事。該書敘述了福建反共救國軍閩南司令王盛傳駐紮烏坵，移師金門溪邊村，與美國西方公司合作突擊大陸的往事，以及與南海部隊弟兄們的患難故事。

本次發表會特別選於基隆舉行，高丹華表示，南海部隊是烏坵燈塔下的第一批軍人，他們到台灣的第一站是基隆，退役之後，很多老人家也都選在基隆安身立命，間接參與了基隆漁業的發展史。

▼多位昔日南海部隊的老兵參加了新書發表會。（圖／記者譚志東攝）

▲▼「王盛傳與他的弟兄們」新書發表　解密「南海部隊」突襲對岸歷史　。（圖／記者譚志東攝）

發表會舉行的日期也正好是1月23日自由日的前夕，高丹華指出，韓戰爆發之後，美國為了牽制共軍，曾透過「西方公司」要求中華民國金門、馬祖地區的東海、南海游擊隊向大陸沿岸發起突擊作戰，指揮部位於金門溪邊的南海游擊隊，就在司令王盛傳的指揮下，多次向福建東南沿海發動登陸突襲作戰。

高丹華提到，韓戰結束後，中共戰俘中有14253人選擇來台灣，第一批於1月23日從仁川港搭乘美國軍艦來台，登陸的地點就是基隆，這一天也被定為「123自由日」，選在這一天發表這本著作有特別的意義。

發表會上，多名昔日南海部隊的老兵都親自蒞臨現場，吹號手張細山更拿著小號，回憶了部隊中的「衝鋒號」。高丹華表示，當年只要衝鋒號一吹，弟兄們就會喊「衝啊！」開始衝鋒，即使已經過了幾十年，老兵們都還深刻記得旋律。

高丹華還說，非常感謝老兵伯伯們願意說出當年的軍旅記憶，協助她記錄下這段被遺忘歷史，希望人們能夠知道當年南海部隊有一群人默默的奉獻生命、保家衛國。

「王盛傳與他的弟兄們－烏坵‧南海部隊」主要敘述王盛傳為首的南海部隊之歷史，書中也揭露了已解密的「反共大陸」計畫之一「章魚計畫」。

▼王盛傳（右二）曾帶領南海部隊突擊大陸。（圖／高丹樺提供）

▲▼前南海部隊司令王盛傳23日冥誕。（圖／網友高丹樺提供）

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