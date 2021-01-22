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網紅控住台南晶英「愛馬仕皮夾遭竊」　飯店強調：打掃時房客都在

▲台南晶英酒店推出「生日『晶』Happy」專案，入住可升等至16坪的海東套房並享Happy Hour買一送一的禮遇。（圖／晶華提供）

▲台南晶英酒店。（圖／晶華酒店集團提供）

記者蔡玟君／綜合報導

一名網紅18日在IG指控入住台南晶英酒店後發現愛馬仕皮夾、化妝品等物品不翼而飛，已經報警並找律師處理，不滿飯店「什麼應對方案都沒給」。對此，台南晶英酒店發聲明表示，當天房務人員應客人要求進房打掃，房客全程在現場，停留時間約5分鐘，且房務人員前往垃圾場全程都有監視器畫面，強調目前交由警方處理，會保留一切法律權利。

網紅透露，當時與男友和另名友人一起入住，發現東西不見後立刻報警，後續她也補充，是在飯店內部區域找到遺失物部分殘骸，她指出夜班經理一開始說「誤丟」，但白天主管卻將此說法推翻、改稱「丟掉的都是空盒」，並強調自己起初並未咬定是誰偷了她的東西，「因為也可能像房務說的誤丟，然後誤丟之後被其他識貨的人再撿走，也是有可能，我只是要一個答案，沒有要針對誰、詆毀誰。」

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▲▼台南晶英酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南晶英酒店客房示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

台南晶英酒店則發布公告表示，當日房務人員應客人要求進到客房清掃、清除垃圾，過程中房客皆在現場，打掃停留時間約為5分鐘，房務員自房間離開至垃圾場全程皆有監視器畫面，飯店方面全力配合警方調查，提供所有警方所需之相關資料，包含出入紀錄與監視畫面等，此案已全面交由警方處理，在調查結果出爐前，本飯店保留一切法律全力。

台南晶英進一步澄清，該名房客指控夜班經理要她「不要報警」並非事實，實際上夜班經理當下收到反應後即協助處理，並帶房客前往垃圾場翻垃圾，並找出清出垃圾給房客確認並非她要的物品，翻垃圾過程中也都有全程記錄，且後續經過飯店監視器確認，房務人員打掃完離開房間後，全程都遵照SOP直接前往垃圾場，並沒有異狀，由於物品失竊只能由被害人報警，因此飯店才會建議客人報警，請第三方來協助查證。

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