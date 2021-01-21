養樂多系列也含咖啡因！「菜單未註明」　4大業者強調：官網有標示

▲一芳水果茶強調，在官網上均有標註。（圖／業者提供）

記者游瓊華、林昱萱／台中報導

知名手搖飲品牌「迷客夏」爆出黑糖鮮奶、桂圓鮮奶、冬瓜鮮奶、原鄉冬瓜茶4款飲品因有添加茶，卻未標示清楚引發風波，連「可不可熟成紅茶」、「茶湯會」兩品牌也被掃到颱風尾，而2大業者做出回應後，其餘知名飲料店業者也紛紛做出最新公告。

以鮮果為主的手搖飲品牌、起家台中的手搖飲品牌Mr. Wish強調，菜單上都會註明飲品是否含有咖啡因；另外，一芳水果茶則說，菜單上養樂多系列都有添加綠茶，包括養樂多百香、養樂多鳳梨，菜單上雖未註明，但官網上產品介紹中都有標示，至於未來是否會在菜單加註，內部會進一步研議。

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對此，稍早茶湯會表示品牌主打茶類飲品，店內大部分飲品皆有加茶調和，不過冬瓜系列飲品於菜單上是有提供明確標示，像是冬瓜檸檬、冬瓜鐵觀音、冬瓜拿鐵等屬於「低／無咖啡因」飲品，而其中的「檸檬蜜茶」下方也有註明「無咖啡因」，至於剩下飲品都是有茶入飲。

▲茶湯會冬瓜系列飲品有標註屬「低／無咖啡因」飲品。（圖／業者提供）

另外，可不可熟成紅茶也強調，於門市、官網都有標註飲品內容物，提醒民眾可於點餐時看一下菜單比較放心，不過業者也強調會將民眾反應提供給相關部門討論，不排除將含有咖啡因成分飲品特別進行標示。