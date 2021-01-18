陸外交部：制裁在台灣問題上「表現惡劣」的美官員！

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前宣布，取消美國政府各部門長年以來對台灣的交往限制。對此，大陸外交部18日表示，中方已經決定對在台灣問題上「表現惡劣」的美方負責官員實施制裁。

大陸外交部發言人華春瑩在例行記者會上指出，鑑於美方錯誤行徑，中方已經決定對在台灣問題上表現惡劣的美方負責官員實施制裁。

不過，華春瑩並未在記者會上說明制裁的實質內容，也未點名特定官員。

事實上，大陸官方去年7月就曾宣布制裁11名在涉港問題上「表現惡劣」的美方人士，包含魯比奧（Marco Rubio）、克魯茲（Nelson Cruz）在內的6名聯邦參議員，以及5名非政府組織負責人，但不包含川普政府內的官員。

外界推測，陸方此次特別提到「美方負責官員」，代表制裁對象將與去年7月有很大的不同，極可能包含川普政府內的官員，甚至是國務卿蓬佩奧、次卿柯拉克（Keith Krach）等高官。

而關於制裁的人數，美方上周針對香港問題，宣布制裁大陸全國人大常委譚耀宗、中共中央統戰部部長尤權在內的6名陸港官員，陸方應會採取對等措施，同樣制裁6名美方人士。