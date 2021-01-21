港律政司「審前換將」　David Perry卸黎智英案主控工作

▲香港壹傳媒集團創辦人黎智英將於2月10日受審。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

香港高等法院日前批准律政司聘用英國御用大律師David Perry，擔任黎智英、李柱銘等人涉非法集結案的主控官。不過，人選確定後，David Perry受到來自英國各界的壓力和批評，最終，香港律政司決定，基於公眾利益及鄰近審訊日期，已委聘另一名律師如期處理案件的檢控工作。

▲香港律政司司長鄭若驊 。（圖／達志影像／美聯社）

《環球時報》報導，律政司聲明稱，Perry御用大律師對有關壓力及豁免強制檢疫的安排表示關注，並指出審訊在沒有他的情況下應如期進行，由於相關案件已進入司法程序，基於「回避待決案件」的法律原則，任何人不應對案件作出評論，亦不應作出毫無根據的揣測，「所有不公和失實的指控，以圖損害和詆毀我們獨立的刑事司法制度，律政司必定會強烈反駁。」

此前，英國外相拉布（Dominic Raab）曾對人選作出批評，「不明白David Perry的良心如何過意得去，接受委聘是非常唯利是圖的行為。」另外，英國前司法大臣範克林（Charlie Falconer）也表示，「David Perry必須退出此案，因他不能既維持那角色又符合英國價值。」

據了解，香港壹傳媒集團創辦人黎智英、民主派人士李柱銘及李卓人等9人，被控組織及參與2019年8月18日在銅鑼灣維多利亞公園舉行的非法集結活動。該案將於2021年2月16日在香港區域法院進行為期10天的審訊。