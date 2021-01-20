富商不當宴請20法官！檢重啟調查「諸慶恩案」　擬替死者伸冤

▲法務部要求高檢署重啟調查，富商翁茂鍾所涉4案。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導



前公務員懲戒委員會委員長石木欽，因不避嫌和訴訟當事人、佳和集團董事長翁茂鍾飲宴往來，遭監察院彈劾，而法務部調查相關涉案人員，共20名法官，依情節情重，移請檢察官人事審議委員會、高檢署、調查局考績委員會處理，目前經整查後，已要求高檢署重啟翁茂鍾曾涉入的4起案件，並針對「諸慶恩疑案遭冤判有罪部分」表示，不排除研議提非常上訴或聲請再審，替已故諸慶恩伸冤。

日前法務部公布整調查，為了釐清外界質疑，翁茂鍾所涉及的應華炒股、怡安公司內線交易、諸慶恩偽造定存單、怡華公司偽造有價證券等4大案，都將重啟調查，其中諸慶恩疑遭冤判有罪部分，將主動研議是否可提起非常上訴或聲請再審，維護當事人名譽及並撫慰家屬。

另外，曾經承辦翁茂鍾案的檢察官曲鴻煜、後來轉任監委的檢察長方萬富、調查局前機動組主任秦台生，不但收到翁茂鍾贈送的襯衫，還私下購買翁茂鍾公司股票，其中方、秦還接受翁茂鍾宴請超過5次，將由檢察機關分案追查，是否因此在案件偵辦上放水等刑事責任。

而北檢依高檢轉法務部函文辦理，正式分他案重啓調查石木欽與翁茂鍾相關案件，追查有無不法。

▼北檢將重啟調查石木欽與翁茂鍾相關案件。（圖／記者季相儒攝）