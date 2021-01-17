鄰居檢舉小孩半夜哭鬧、拖拉椅子！她挨罰傻眼：我們10點就睡了

▲新北李姓女子屢屢遭到鄰居檢舉小孩半夜哭鬧等，還因此遭開罰1000元，讓她相當傻眼提出異議。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／新北報導

新北市中和一名李姓女子不斷遭到住家樓下鄰居檢舉深夜製造噪音，例如，小孩跑步、拖拉椅子、小孩哭鬧、敲擊聲響以及機器震動等聲音，因此遭警方依違反社會秩序維護法開罰1000元，但她不服提出異議。李女認為，自己作息正常，且家中地板也已加裝厚墊預防噪音，但法官仍認為，這些不足以證明噪音非李女家造成，駁回異議。

根據法院裁定，住在中和某大樓11樓的呂姓女子2020年5月間向警方檢舉，稱住樓上的李女一家長期在深夜製造噪音，例如，小孩跑步聲、拖拉椅子移動聲、洗澡水聲、小孩哭鬧聲、鐵鎚敲擊、機器震動聲，嚴重影響了住戶安寧，甚至還提出她於同年4月間錄到的機器敲打聲音檔證明，而警方也因此對李女依法開罰1000元。

對此，李女提出異議表示，她們一家人約晚上10點就已就寢，家中室內也都加裝4公分的厚軟墊，且小孩也並沒有每日半夜哭鬧，另外家中走路聲也沒有超過聲音分貝，並沒有深夜妨害安寧的情事。

李女提到，拖拉椅子移動部分，她家的桌子重達10幾公斤，平時不會隨便移動，而椅子在受到呂女檢舉後，也全都加裝防噪音椅套。事後社區總幹事查訪鄰居，才發現拖拉椅子噪音，是隔壁老太太半夜因行動不便，而扶著家具走路製造出來的聲響。

再者，呂女所提出的錄音檔並非她家所發出，單憑住家錄製到的聲響就檢舉，根本有失公允，且社區大樓也很多人住，聲響並非一定是她家所發出，況且呂女三番兩次檢舉，也已打擾到她的睡眠及居家安寧。

不過，法官勘驗呂女所提出的音檔發現，確實在4月間多次錄到機器的震動、敲打聲，妨礙公眾安寧是事實，雖然李女表示聲響不一定是她家所發出，但她並無相關證據足以佐證，僅憑空言否認，法官無法以此採信李女說法，最終駁回異議。

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