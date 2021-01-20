「博弈大亨」陳盈助身體不適1.5億交保返家！今上午二度應訊





▲陳盈助因涉賭博網站洗錢，遭檢調帶回約談後，今凌晨4時以1.5億交保返家，改上午9時繼續偵訊。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署與橋頭地檢署組成聯合查緝小組，查出嘉義地方聞人、國內最大咖「博弈大亨」陳盈助涉嫌於賭博網站洗錢，昨（19日） 將陳盈助、妻子陳素月、胞弟陳盈坤等人帶回偵訊，並查扣7000多萬現金、電腦。檢方偵訊至今（20日）清晨4時，讓陳素月、陳盈坤無保請回，並同意陳盈助以1億5000萬元本票作保返家，今上午9時繼續接受偵訊。

回顧整起事發經過，由嘉檢、橋檢成立之專案小組歷經跟監蒐證，於16日晚上起至19日上午10時許共3波，動員檢警憲調隊等單位約600多人，持法院核發之搜索票，兵分多路至台北、台中、嘉義、高雄等地區同步搜索，扣得現金7000餘萬元、手機、電腦等證物，並陸續傳喚相關被告陳盈助、陳盈坤等約60餘人以釐清案情。

▲檢警大動作調查相關據點並由大巴士載走相關人。（圖／民眾提供）

不過，檢方將人帶回漏夜偵訊後，陳盈助因心臟問題，身體感到不適，暫時先以1億5000萬本票交保，返家休息，今上午9時再準時返回地檢署繼續接受訊問。至於同案的陳素月、陳盈坤訊後，皆無保請回。

▲陳盈助妻子陳素月無保請回（左）。（圖／記者翁伊森翻攝）

據悉，檢調鎖定約20個賭博網站，發現背後疑由同一個集團經營，主要為各項運動博弈等網站，吸收大批國內外會員，包括台灣、中國、東南亞等國賭客，是否藉此進行跨國洗錢，將是偵查的重點之一，全案將朝賭博、洗錢防制法等方向偵辦。